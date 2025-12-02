Teismui perduota dronais į Lietuvą gabenusių kontrabandininkų ir jiems talkinusių pareigūnų byla

Du iš minėtų asmenų taip pat kaltinami ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų spalio 27-osios naktį kaltinamieji, pasiskirstę vaidmenimis ir veikdami kartu su bendrininkais Baltarusijoje, dronais per valstybės sieną iš Baltarusijos į Lietuvoje sutartą vietą gabeno baltarusiškomis banderolėmis pažymėtas cigaretes.
Įtariama, kad išvengiant muitinės kontrolės, iš Baltarusijos į Lietuvą per kelis kartus buvo atgabenti 33 tūkst. pakelių cigarečių „Queen Menthol“, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršija 148 tūkst. eurų.
Surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Baltarusijoje ir Lietuvoje veikę bendrininkai, veikdami pagal nusikalstamos veikos planą, pasirinko sodybą, kurioje laikė cigaretes, numatė priemones akcizinių prekių gabenimui – nepilotuojamas skraidykles, jų valdymo priemones, ryšiui palaikyti skirtą įrangą ir kt.
Remiantis bylos duomenimis, kaltinamieji A. N. ir R. P., šiuo metu nuo tarnybos nušalinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos jaunesnieji specialistai, spalio 27-osios naktį vykstant kontrabandinių cigarečių gabenimui užtikrino, jog pareigūnai nusikaltimo vietoje nepatruliuotų.
Vienam iš kaltinamųjų pateikti kaltinimai ir dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis savo sodyboje neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė tinkamą šaudyti medžioklinį dvivamzdį šautuvą, kurį kratos metu rado ir paėmė VSAT pareigūnai.
Civilinį ieškinį šioje byloje pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija, dėl nusikalstama veika valstybei padarytos žalos atlyginimo, ieškinio suma – daugiau nei 93 tūkst. eurų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
