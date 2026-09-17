Teismui perduota elektros vagyste kaltinamo energetiko byla

Baudžiamosios bylos duomenimis, laikotarpiu nuo 2019 metų sausio 10-osios iki 2024 metų vasario 2 dienos vyras, dirbdamas bendrovės karbamido ceche energetiku, jos gamyklos teritorijoje, karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje, neteisėtai vykdė virtualiųjų valiutų gavybą.
Tyrimo duomenimis, vyras, veikdamas be bendrovės žinios ir leidimo, siekdamas turtinės naudos, prie bendrovės elektros energijos tiekimo tinklo prijungė ne mažiau kaip 33 virtualiųjų valiutų gavybos įrenginius. Įtariama, kad jiems veikti buvo naudojama bendrovei priklausanti elektros energija.
Nustatyta, kad per minėtą laikotarpį įrenginiai sunaudojo ne mažiau kaip 1 mln. 203,3 tūkst. kilovatų elektros energijos, kurios vertė – 128,6 tūkst. eurų. Už sunaudotą elektros energiją nebuvo atsiskaityta.
46 metų vyras kaltinamas neteisėtu naudojimusi energija. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams.
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