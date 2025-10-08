 Tiksinčią bombą ant ratų sustabdė stulpas: 84-erių senolis buvo per plauką nuo tragedijos

2025-10-08 15:33 diena.lt inf.

Trečiadienį, artėjant vakarinio piko valandoms, Dainavos mikrorajone įvyko dar palyginti laimingai pasibaigęs iškalbingas eismo įvykis. Apie jį 14.36 val. pranešė vienas iš vairuotojų, važiavusių pro Taikos prospekto ir Birželio 23-iosios gatvės sankirtą. Jis teigė, kad į stulpą atsitrenkė automobilis, iš kurio niekas neišlipa.

Į šio eismo įvykio vietą buvo išsiųstos visos Kauno specialiosios tarnybos. Joms atvykus, žilagalvis automobilio „Opel Zafira“ vairuotojas, kurį buvo sustabdęs žaliojoje vejoje, skiriančioje priešingas eismo juostas, esantis stulpas, jau buvo išlipęs laukan ir teisinosi sunegalavusia sveikata.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Greitosios pagalbos medikai šį 84-erių metų vairuotoją, kuris pasakojo, kad jam bevažiuojant pasidarė silpna ir aptemo akyse, išvežė į Kauno klinikas, nes jis po atsitrenkimo į stulpą ir toliau skundėsi galvos svaigimu, nors vizualiai eismo įvykio metu nesusižalojo. Be to, senolis neslėpė, kad turi problemų dėl širdies.

Šioje iškalbingoje situacijoje negalima nepaminėti ir, kad prieš šį sveikatos sutrikimą, o gal jau jam prasidėjus, 1941 m. gimęs „Opel Zafira“ vairuotojas turėjo įveikti už maždaug 150 metrų likusią pėsčiųjų perėją, o kita buvo priekyje – taip pat maždaug už 150 metrų. Jau nekalbant apie tai, kad jis galėjo išvažiuoti ir į priešingą eismo juostą, jeigu jo nebūtų sustabdęs už keliolikos metrų žaliojoje vejoje esantis stulpas.

Ir visa tai vyko reklaminio stendo „Saugumas, jungiantis kartas“, užfiksuoto ir šio eismo įvykio vietoje dirbusio portalo kauno.diena.lt fotografo nuotraukose, fone.

Regimanto Zakšensko nuotr.
