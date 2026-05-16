Tragedija Kauno regiono atliekų tvarkymo centre: paaiškėjo lemtingų klaidų ir atsitiktinumų virtinė

Tragiška pirmadienio popietė
Kaip jau rašyta, apie šį įvykį tada tradiciškai lakoniškai pranešė Kauno policijos suvestinės: „Kovo 16 d. apie 13.05 val. Sandraugos gatvėje remonto darbų metu nuo mašinos aptarnavimo tako nukrito vyras, gimęs 1982 m. Dėl patirtų sužalojimų jis pristatytas į gydymo įstaigą.“
Iš policijos atstovės tada pavyko papildomai išpešti tik tiek, kad dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
Nieko apie šį pirmadienio popietės įvykį antradienio ryte negalėjo pasakyti ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus specialistai, teigdami, kad jiems niekas apie tai nepranešė, ir akcentuodami, jog tai privaloma tik žūčių ir sunkių sužalojimų atvejais, kitais – tyrimus atlieka pats darbdavys.
Tačiau portalui kauno.diena.lt visgi pavyko tada sužinoti, kad ši nelaimė įvyko Viešosios įstaigos „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ objekte Sandraugos gatvėje. O nukentėjusysis – joje remonto darbus atlikusios Kauno rajone registruotos UAB „Madagis“, besiverčiančios metalinių konstrukcijų gamyba, gamybos darbų vadovas. Ir jis nukrito iš jau minėto maždaug pusketvirto metro aukščio – užlipęs ant šiukšlių maišymo mašinos metalinio aptarnavimo tako. Šiuo einant prasiskyrė metalinės jo konstrukcijos.
Atvykę greitosios medikai rado nelaimėlį be sąmonės. Įtarus daugybinius sužalojimus, tarp jų – ir galvos, nukentėjusysis išvežtas Kauno klinikų neurochirurgams, kurie jį skubiai operavo.
Galėjo žūti ir elektrikas
Kartu su teisėsaugininkais šio įvykio aplinkybių tyrimą po poros dienų pradėjo ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus specialistai. Šio skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius Adas Baliukevičius portalui kauno.diena.lt teigė, kad jų tyrimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe jau baigtas ir jo išvada išsiųsta prokurorams.
Joje teigiama, kad nelaimės priežastimi tapo netinkamas darbo vietos įrengimas.
Išsiaiškinta, kad sudėjus metalines groteles naujai sumontuotoje apie 22 metrų ilgio atkarpje, jos nebuvo suvirintos arba kitaip pritvirtintos, t.y. nelaimės metu jos dar buvo montavimo stadijoje. O šiuos darbus, pradėtus kovo 7-ąją, atliko tragiškai žuvęs UAB „Madagis“ gamybos darbų vadovas kartu su pačiu bendrovės direktoriumi. Tiesa, pastarasis, nors nelaimės metu buvo atliekamų darbų teritorijoje, teigė, kad jos aplinkybių nematė.
Darbo inspektoriai išsiaiškino, kad tuo metu UAB „Madagis“ gamybos darbų vadovas buvo užlipęs ant minėto šiukšlių maišymo mašinos metalinio aptarnavimo tako su Kauno regiono atliekų tvarkymo centro elektriku – skubiai iškilus kažkokiam klausimui dėl elektros laidų. Ir nelaimė įvyko, jiems jau grįžtant – pirmyn nueita saugiai. Tačiau, panašu, kad grįžtant nepritvirtintos grotelės dėl vaikščiojimo pasislinko į šoną
ir pirmas ėjęs UAB „Madagis“ gamybos darbų vadovas, joms prasiskyrus, krito iš minėto aukščio žemyn iš paskos ėjusio elektriko, kuriam pavyko tokios pačios lemties išvengti, akyse. Išsiaiškinta ir, kad nelaimėlis buvo nebaigtų darbų zonoje be šalmo.
Direktoriaus likimas – prokurorų rankose
Žuvusysis dirbo iki tragedijos UAB „Madagis“ gamybos darbų vadovu 26 mėnesius.
Minėta darbo inspektorių išvada dėl jo žūties aplinkybių išsiųsta prokurorams, vadovaujantiems dėl šios tragedijos pradėtam ikiteisminiam tyrimui, – spręsti, ar galima dėl jos patraukti baudžiamojon atsakomybėn kartu su žuvusiuoju dirbusį bendrovės vadovą, nes už darbų saugą yra atsakingas jis.
Baudžiamojo kodekso straipsnis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas“ teigia, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. O ši veika yra nusikalstama tik tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo. Be to, už ją atsako ir juridinis asmuo.
