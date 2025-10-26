Už 289 kg hašišo kontrabandą nuteistas Vytautas Najus veržiasi į laisvę

Tokį sprendimą šią savaitę priėmė V. Najaus gynėjo Dainiaus Gudo skundą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas.
Ši teismo nutartis yra neskundžiama.
Apygardos teismas konstatavo, kad pirmoji instancija nuteistojo skundą dėl netaikyto lygtinio paleidimo atmetė nepagrįstai, nes rėmėsi neaktualia praėjusių metų V. Najaus socialinio tyrimo išvada, nors šių metų liepą yra parengta nauja išvada.
„Akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo skundą dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo (...), remdamasis 2024 metais rengta socialinio tyrimo išvada, neturėjo galimybės teisingai bei teisėtai išnagrinėti minėto nuteistojo skundo“, – nurodė teismas.
Lygtinio paleidimo komisija rugpjūčio pabaigoje atsisakė V. Najui taikyti lygtinį paleidimą.
Komisijos vertinimu, nors vyras anksčiau neteistas, pirmą kartą atlieka laisvės atėmimo bausmę, nevengia darbinės veiklos, neturi nepadengtų finansinių įsipareigojimų ir vykdo individualiame resocializacijos plane numatytas priemones, tačiau šios teigiamai V. Najų charakterizuojančios aplinkybės nepakankamos jį paleisti anksčiau laiko.
Marijampolės apylinkės teismas rugsėjo 29-osios nutartimi atmetė nuteistojo skundą dėl tokio komisijos sprendimo, konstatavęs, kad nuteistasis dar negali taisytis neizoliuotas nuo visuomenės, o paties V. Najaus noras būti lygtinai paleistam iš laisvės atėmimo įstaigos neįpareigoja teismo priimti jam palankų sprendimą.
Nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo nutartimi, nuteistojo advokatas ją apskundė Kauno apygardos teismui.
BNS rašė, kad Šiaulių apygardos teismas 2018-ųjų pradžioje V. Najų nuteisė šešeriems metams kalėjimo dėl 289 kilogramų kanapių dervos gabenimo į Latviją. Tų pačių metų balandį Apeliacinis teismas bausmę jam sugriežtino, skirdamas dešimt metų laisvės atėmimo.
Vyras bausmę pradėjo vykdyti 2018 metų gegužę, laisvės atėmimo pabaiga numatyta 2028-ųjų balandį.
Teisėsauga nustatė, kad hašišas buvo įgytas 2014-ųjų gegužę ir gabenamas Latvijon sudėtas į 150 briketų.
Atskirtoje byloje 2015-aisiais šešeriais metais kalėjimo buvo nuteistas šį krovinį vežęs latvis Sergejus Filonovas, tuo metu narkotikų kontrabandą organizavęs V. Najus kurį laiką slapstėsi nuo teisėsaugos.
Jis anksčiau buvo įtrauktas į Lietuvos policijos ieškomiausių asmenų sąrašą, tačiau vėliau pats pasidavė pareigūnams.
Naujausi komentarai