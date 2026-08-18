Už berniukų tvirkinimą nuteistam Jakščiui – Temidės kirtis

Bylos duomenimis, nusikalstamos veikos buvo padarytos 2018–2020 metais, kai R. Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14–15 metų, jų atžvilgiu atliko tvirkinamuosius veiksmus.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys.
Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, R. Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 metų ir 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų 8 mėnesių.
Nuosprendis įsiteisėjo iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
R. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas – jis ir jo advokatai laimėjo bylą Konstituciniame Teisme (KT).
Pagal dabar paskelbtą Kauno apygardos teismo nuosprendį gali būti, kad nuteistasis turėtų vėl grįžti į kalėjimą, kur anksčiau kalėjo pagal kitose panašaus pobūdžio bylose paskelbtus nuosprendžius.
„Negaliu pasakyti, reiktų skaičiuoti“, – Eltai sakė nuteistojo advokatas Olegas Šibkovas, paklaustas, kiek dabar realiai turėtų kalėti jo klientas.
Kaip pranešė Kauno apygardos teismas, vertindama prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teisėjų kolegija atsižvelgė į nusikalstamų veikų pobūdį, jų pasikartojimą, nuteistojo asmenybę ir tai, kad jis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas.
Kolegijos vertinimu, nagrinėjamos veikos nebuvo atsitiktinės ar vienkartinės – jos buvo susijusios su susiformavusiu nuteistojo požiūriu ir polinkiu daryti tokio pobūdžio nusikaltimus. Teismo vertinimu, bausmės tikslai nebūtų pasiekti, jeigu R. Jakštys neatliktų jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės arba atliktų tik dalį jos.
ELTA primena, kad skundus dėl pernai gruodį paskelbto Kauno apylinkės teismo nuosprendžio parašė abu R. Jakščio advokatai – minėtas Olegas Šibkovas ir Aloyzas Kruopys. Abu jie anksčiau dirbo teisėjais.
Apeliacinį skundą taip pat pateikė ir Kauno apygardos prokuratūra. Prokurorė Dovilė Augustauskaitė prašė pakeisti nuosprendį, panaikinti lengvinančią aplinkybę, jog R. Jakštys inicijavo dalies žalos nukentėjusiems atlyginimą ir paskirti galutinę subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę.
Tuo metu nuteistasis prašė į posėdį iškviesti ir kaip liudytojus apklausti Pravieniškių pirmojo kalėjimo darbuotojus, R. Jakštys taip pat prašo išteisinti jį dėl vieno nepilnamečio tvirkinimo, nes jo manymu, nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.
Advokatas O. Šibkovas parašė 26 puslapių apimties apeliacinį skundą, jis mano, kad dėl vieno asmens tvirkinimo R. Jakštys turi būti išteisintas, nes neįrodyta, kad tai padarė R. Jakštys.
Dėl kitų dviejų epizodų prašoma bausmės vykdymą atidėti.
Teismas skelbė, kad pernai gruodžio pradžioje paskelbtu nuosprendžiu R. Jakščiui skiriama galutinė 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kauno apylinkės teismo atstovė Inga Ramanauskaitė Eltai sakė, kad vėliau buvo ištaisyta klaida nuosprendyje ir R. Jakščiui po pataisymo paskirta galutinė 3 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8 tūkst. eurų.
R. Jakštys nuo 2024 m. balandžio kalėjime atliko teismo jam skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėnesio laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis. Kai kurie nusikaltimai buvo įvykdyti užsienyje.
O tai, kad kaltinamasis suvokė pasielgęs netinkamai, neleistinai patvirtina ir siekis atsiprašyti.
Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui šioje byloje buvo pareikšti kaltinimai dėl trijų nusikalstamų veikų, už kurias gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
„Nors kaltinamasis teigė, kad jis nesuvokė savo elgesio neteisėtumo ir neleistinumo pobūdžio, t. y. nesuvokė, kad tvirkino nepilnamečius, tačiau tokie jo paaiškinimai vertintini kaip jo gynybinė versija, siekiant sušvelninti savo atsakomybę. Pažymėtina, jog duomenų, kad kaltinamasis negalėtų tinkamai suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti, byloje nenustatyta. O tai, kad kaltinamasis suvokė pasielgęs netinkamai, neleistinai patvirtina ir siekis atsiprašyti“, – paskelbė teismas.
Nuosprendyje rašoma, kad kaltinamojo veikimo būdas – siekis užmegzti ryšį būtent su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, sudarant sėkmingo, įtakingo jauno žmogaus įvaizdį, melagingai prisistatant kaip dirbantį garsiose įmonėse, kontrolė ir manipuliacija, priešingai, rodo, jog kaltinamasis suvokė, kas nepilnamečiams daro įspūdį, kaip įgyti jų pasitikėjimą, suvokė, kad nepilnamečiai yra labiau pažeidžiami, nėra pakankamai brandūs ir patyrę atskirti tinkamą elgesį nuo netinkamo, ir tuo naudojosi.
2024 metų balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę.
Birželio 11 d. KT pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kuria draudžiama nuteistiesiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui taikyti lygtinį paleidimą, prieštarauja konstituciniam valstybės principui.
Tokį sprendimą KT priėmė, išnagrinėjusi už paauglių seksualinį išnaudojimą kalėjusio buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio individualųjį skundą, kuriuo nuteistasis siekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas.
KT atkreipė dėmesį į tai, kad už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui kalintiems asmenims netaikant lygtinio paleidimo, šie nuteistieji taip pat praranda galimybę būti individualiai įvertinti, jiems nėra taikoma probacija, jie neturi galimybės laikytis lygtinio paleidimo draudimų, kuriais siekiama mažinti nuteistųjų pakartotinį nusikalstamumą.
(be temos)
(be temos)