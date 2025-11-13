Už kunigo Mikutavičiaus nužudymą nuteistas Beleckas veržiasi į laisvę

Tai BNS patvirtino teismo atstovė Eglė Mažuolė.
Jos duomenimis, Lygtinio paleidimo komisijos teikimą dėl griežčiausios bausmės pakeitimo V. Beleckui ketvirtadienį išnagrinėjęs teismas sprendimą skelbs lapkričio 18-osios popietę.
Iki šiol teismai kelis kartus atsisakė sušvelninti bausmę už kunigo nužudymą ir jo meno kolekcijos vagystę nuteistam V. Beleckui. Jis kalinamas jau 26 metus.
Kaip rašė BNS, Kauno kunigas, poetas ir kolekcininkas R. Mikutavičius buvo nužudytas 1998-ųjų liepos 1 dieną.
Prieš tai jis buvo įviliotas į svetimą butą, ten apsvaigintas eteriu ir automobilio bagažinėje nuvežtas prie Nemuno, kur dar gyvas buvo išrengtas, suvyniotas į tinklą ir nuskandintas.
Nusikaltėliai iš R. Mikutavičiaus buto pavogė įvairių meno vertybių, įvertintų milijonais litų.
2000-aisiais V. Beleckas buvo nuteistas už kunigo nužudymo ir jo meno kolekcijos vagystės organizavimą. Jis bausmę iš pradžių atliko Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, o 2016 metais buvo perkeltas į pataisos namus.
Už nužudymą terminuotu laisvės atėmimu taip pat buvo nuteisti Ivanas Kvaskovas, Artūras Daškovskis ir Valdas Puodžiūnas. I. Kvaskovas nusižudė pataisos namuose.
Naujausi komentarai