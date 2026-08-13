Užsieniečių mikroautobusas rėžėsi į stovintį vilkiką: žuvo du žmonės

Kauno policijos duomenimis, rugpjūčio 13 d. apie 13.21 val. Kėdainių r., Pelėdnagių sen., Šilainių k., kelyje Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, kryptimi nuo Kauno link Panevėžio, sunkiasvorei transporto priemonei „Renault“ su puspriekabe, kurią vairavo vyras (gim. 1978 m.), remontuojamam kelio ruože sustojus prie švbiesoforo degant draudžiamam šviesoforo signalui, staiga į puspriekabės galą atsitrenkė ta pačiame kryptimi važiavęs autobusiukas „MB Sprinter”.
Eismo įvykio metu žuvo „MB Sprinter” vairuotojas (gim. 1983 m.) ir keleivė (gim. 1971 m.).
Į gydymo įstaigą pristatytos keturios moterys (gim. 1981m, 1984m.,1991m.) ir vienas vyras (gim. 1981 m.), taip pat, nepilnametis (gim. 2012 m.).
Kauno policija patvirtino, kad mikroautobusu vyko užsienio šalies piliečiai.
Vilkiko vairuotojas po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Įvykis tiriamas.
(be temos)