V. Krėvės prospekte neblaivus vairuotojas apdaužė tris automobilius ir susižalojo

Girtas vairuotojas apdaužė net tris automobilius. Nukentėjo „Toyota“, „Honda“ ir „Buick“.
„Pranešimą apie eismo įvykį gavome 18.40 val. Avariją sukėlė neblaivus 1987 metais gimęs vyras, vairavęs „Volkswagen“ automobilį. Jis pats ir susižalojo. Vyras išvežtas į ligoninę. Daugiau nukentėjusiųjų nėra“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
Jis informavo, kad neblaivus vairuotojas į alkotesterį įpūtė 1,42 prom.
