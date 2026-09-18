 Varpo gatvėje automobilis partrenkė su paspirtuku į gatvę išvažiavusį nepilnametį

Varpo gatvėje automobilis partrenkė su paspirtuku į gatvę išvažiavusį nepilnametį

2026-09-18 19:14 diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Kaune, Varpo gatvėje, įvyko avarija. Į ją pateko nepilnametis.

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Policija pranešimą apie eismo įvykį Varpo gatvėje gavo 18.30 val. 

 „Lengvasis automobilis partrenkė į gatvę išvažiavusį vaiką. Negaliu pasakyti, ar jis stipriai nukentėjo. 

Tačiau bet kuriuo atveju paspirtuku važiavęs nukentėjusysis bus vežamas apžiūrai į medicinos įstaigą, nes yra nepilnametis. Greitoji jau atvyko į įvykio vietą“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.  

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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