Vidurdienio susidūrimas pačiame Kauno centre netikėtai atskleidė du galimus nusikaltimus

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, dalinės minėto asmens apžiūros metu buvo rasta baltos spalvos miltelių, tačiau dar laukiama ekspertų atsakymo, ar tai – tikrai, kaip įtariama, kvaišalai, nes ikiteisminis tyrimas pradėtas tik dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu, dėl ko yra pagrindo įtarti, kad pas šį kaunietį aptiktas ir akivaizdžiai suklastotas vairuotojo pažymėjimas.
O pastarąjį jam pateikti policijos pareigūnams buvo būtina, nes jie susidomėjo šiuo asmeniu pirmadienį, 11.26 val., gavę automobilio „VW Passat“ vairuotojos pranešimą, kad Karaliaus Mindaugo prospekte į jos automobilio šoną įvažiavo kitas tokio paties modelio automobilis.
Panašu, kad policija kviesta nesutariant, kas kaltas dėl šio įvykio. Ir viskas baigėsi dar didesnėmis problemomis galimam šio susidūrimo kaltininkui, kuriam suklastoto vairuotojo pažymėjimo galėjo prireikti jau netekus šio už kažkokius Kelių eismo taisyklių pažeidimus arba net nesugebėjus jo gauti oficialiu būdu.
