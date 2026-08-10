Vidurnakčio incidentas pačiame Kauno centre: vanduo apnuogino galimų vandalų darbą

Stebinti nepaliaujančios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinės pranešė apie sekmadienį, 23.36 val., gautą informaciją apie žolėje, remiantis nurodytu adresu, ties Muzikiniu teatru vykstantį kibirkščiavimą dūmų fone.
Atvykus į vietą, paaiškėjo, kad beįsiplieskiančio gaisro židinys – žolėje esantis apšvietimo įrenginys, kurio stiklas įskilęs ir atviri laidai.
Laimė, kad tai, kiek ši situacija pavojinga, išbandė ne vaikai ar suaugę praeiviai, o čia įrengta laistymo sistema. Jai pradėjus veikti ir užliejus vandeniu minėtą įrenginį, panašu, kad įvyko trumpas jungimasis.
Ugniagesių gelbėtojų suvestinėje akcentuojama, kad ši pavojinga vieta aptverta „Stop“ juosta.
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