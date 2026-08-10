 Vidurnakčio incidentas pačiame Kauno centre: vanduo apnuogino galimų vandalų darbą

Vidurnakčio incidentas pačiame Kauno centre: vanduo apnuogino galimų vandalų darbą

2026-08-10 09:57 diena.lt inf.

Sekmadienį, prieš pat vidurnaktį, ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Kauno miesto savivaldybės ir muzikinio teatro prieigas. Panašu, kad skubiai likviduoti galimų vandalų elgesio padarinių, kol jie nepridarė daugiau žalos.

<span>Vidurnakčio incidentas pačiame Kauno centre: vanduo apnuogino galimų vandalų darbą</span>
Vidurnakčio incidentas pačiame Kauno centre: vanduo apnuogino galimų vandalų darbą / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Stebinti nepaliaujančios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinės pranešė apie sekmadienį, 23.36 val., gautą informaciją apie žolėje, remiantis nurodytu adresu, ties Muzikiniu teatru vykstantį kibirkščiavimą dūmų fone.

Atvykus į vietą, paaiškėjo, kad beįsiplieskiančio gaisro židinys – žolėje esantis apšvietimo įrenginys, kurio stiklas įskilęs ir atviri laidai.

Laimė, kad tai, kiek ši situacija pavojinga, išbandė ne vaikai ar suaugę praeiviai, o čia įrengta laistymo sistema. Jai pradėjus veikti ir užliejus vandeniu minėtą įrenginį, panašu, kad įvyko trumpas jungimasis.

Ugniagesių gelbėtojų suvestinėje akcentuojama, kad ši pavojinga vieta aptverta „Stop“ juosta.

Šiame straipsnyje:
gaisras
gaisras prie Kauno muzikinio teatro

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