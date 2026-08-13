Žmonos sumušimu kaltinamas prokuroras Juozas Bagdonavičius atleistas iš darbo

Anot prokuratūros pranešimo, toks sprendimas priimtas susipažinus su atlikto tarnybinio patikrinimo išvada bei motyvuotu teikimu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.
Patikrinimo išvadoje konstatuota, kad būdamas prokuroru ir turėdamas pareigą laikytis Prokurorų etikos kodekse nustatytų aukštų elgesio reikalavimų bei saugoti gerą prokuroro vardą, J. Bagdonavičius šių reikalavimų nesilaikė ir savo elgesiu artimoje aplinkoje kilusio konflikto metu padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą – birželio 27 dieną savo namuose, kilus konfliktui, tyčia panaudojo fizinį smurtą prieš sutuoktinę.
Generalinė prokurorė tą pačią dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo šeimos nariui ir grasinimo nužudyti.
Liepos 30 dieną Panevėžio apygardos prokuratūra šią bylą perdavė teismui.
Skelbta, kad J. Bagdonavičius savo kaltę pripažįsta.
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