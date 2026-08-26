Žymių Kauno medikų sūnus net slapstydamasis Ekvadore vadovavo tarptautinei narkomafijai

Tačiau ilgai slapstytis Andrejui Tokeriui nepavyko. 2024 metais Pietų Amerikos pareigūnai jį pagavo ir išdavė Lietuvai.
O dabar jis nuteistas už labai didelio kiekio narkotikų platinimą ir kontrabandą. Iš viso kalėjime jis praleis 18 metų.
Kriminalinę karjerą pradėjo jaunystėje
Kauno medikų šeimoje užaugęs A. Tokeris kriminalinę karjerą pradėjo jaunystėje. Pirmą teistumą už narkotikus jis užsidirbo 2001-aisiais, būdamas dvidešimties.
Prieš daugiau kaip 20 metų jis išgarsėjo visoje Lietuvoje, kai įkliuvo su rekordiniu kvaišalų kiekiu. Į savo nusikaltimus A. Tokeris įtraukė jaunesnį brolį Vitalijų, kuris su įkalčiais sulaikytas Lietuvos Kriminalinės policijos biuro (LKPB) pareigūnų.
Jaunuolis sučiuptas, kai tėvo, garsaus chirurgo garaže svėrė narkotikus, kurių bendra vertė tuo metu siekė apie 2 mln. litų (maždaug 579 tūkst. eurų). Jaunųjų Tokerių tėvui priklausantis garažas buvo tapęs didmeninės narkotikų prekybos sandėliu.
Sulaikant jo brolį A. Tokeris lankėsi Olandijoje, kur kurį laiką slapstėsi su svetimu pasu. Kai įkliuvo pas jį rastos narkotikų gamybai skirtos medžiagos, todėl jis pustrečių metų praleido Nyderlandų kalėjime, vėliau perduotas Lietuvai. 2009 m. tėvynėje jis įkalintas 11-ai metų.
Išėjęs į laisvę jis netrukus vėl įkliuvo. 2019 metais jis sulaikytas su daugybe įvairių narkotikų: heroinu, metamfetaminu, maišais pilnų „Xanax“ ir „Ekstazi“ tablečių.
Tuomet kaltės A. Tokeris nesikratė ir pareiškė šia veikla užsiimantis visą savo gyvenimą. Vyras teisme net gyrėsi, kad gerai išmano chemiją, todėl pats gamina narkotikus.
Pasak A. Tokerio, jis nuo 2000 metų rūkydavo kanapes, jas iš Olandijos veždavo į Lietuvą. Šioje šalyje užmezgęs kontaktus su kvaišalų prekyba užsiimančiais šešėlinio pasaulio veikėjais, ten gamino metamfetaminą, o jam reikalingą komponentą BMK gaudavęs iš Rusijos.
2022 m. jam skirta 13 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau už grotų nuteistasis neatsidūrė. Laisvėje nuosprendžio laukęs vyras pradingo ir kurį laiką slapstėsi Ekvadore. Ten nedideliame Montanitos miestelyje nuomojosi namą ant Ramiojo vandenyno kranto.
Iš Ekvadoro – nurodymai ir instrukcijos
Tačiau net iš Pietų Amerikos jis sugebėjo organizuoti narkomafijos veiklą Lietuvoje. A. Tokeris užverbavo Pravieniškių kalėjimo atvirojoje kolonijoje sėdėjusį Tomą Politą.
2023 metų spalio 6 dieną, gavęs leidimą laikinai išvykti į laisvę, T. Polita nuvažiavo į savo motinos sodybą Pasvalio rajone, Margių kaime. Ten jis pagamino 627 gramus gryno amfetamino.
Procesui visą laiką vadovavo A. Tokeris. Jis programėle „Threema“ siuntė vaizdo įrašus, kaip gaminti narkotikus, aiškino, kokiais kiekiais juos sufasuoti ir kur konkrečiai po automobilio sėdyne paslėpti.
Nors jie bandė laikytis konspiracijos, liepė nuolat trinti žinutes, visus susirašinėjimus vis tiek perėmė LKPB pareigūnai.
Susirašinėjimuose A. Tokeris nerimavo, kad policija jiems lipa ant kulnų. T. Politai jis liepė sodyboje pagaminti paskutinę partiją, o vėliau visą laboratoriją perkelti į Latviją: pervežti džiovykles, kibirus, maišytuvus, konteinerius, ir svarbiausia – sieros rūgštį.
„Dabar jau yra kaip yra, pabaigiam. Bet reikia vynioti meškeres iš šitos tavo fazendos chujendos. Karoče, mano pasiūlymas tau, į Latviją viską permesti, jei daryti kažkokius judėjimus. Ten vienintelė saugi vieta, jeigu bus medžioklė“, – rusiškai balso pranešimu T. Politą instruktavo A. Tokeris. Ši citata – smarkiai redaguota, nes kas antras A. Tokerio pasakytas žodis – keiksmažodis.
A. Tokeris jaudinosi, nes vienas jo sėbras neseniai sulaikytas Vilniuje, bet akimirksniu paleistas į laisvę.
Reikia vynioti meškeres iš šitos tavo fazendos chujendos.
„Kad jis duoda parodymus, tai šimtas procentų. Pas Mantekį nieko nerado, o pas tą rado, bet jis laksto laisvėj, o tie visi uždaryti“, – savo įtarimais dalinosi A. Tokeris. Ir buvo visiškai teisus.
T. Polita su pagamintais narkotikais važiavo link Vilniaus, juos turėjo palikti kito bendrininko – Sandaro automobilyje, o dar dalį išslapstyti aplink sostinę. Tačiau Panevėžyje jį sulaikė kriminalistai.
Įkliuvęs T. Polita neišdavė A. Tokerio ir aiškino, kad amfetaminą naudojo kaip dopingą.
„Užsiiminėju „Crossfit“ sportu, todėl man reikėjo daug energijos“, – rimtu veidu teisme pasakojo T. Polita, bet juo niekas nepatikėjo.
Pareigūnams jis sakė narkotikams gaminti reikalingų medžiagų įsigijęs iš nepažįstamojo prie prekybos centro „Mega“ už 600 eurų.
Žinutėse – kurioziniai įvykiai ir ambicingi planai
Peržiūrėję T. Politos telefoną pareigūnai rado ten vaizdo įrašą, kuriame jis pats pasakojo kuriozinę istoriją, nutikusią Latvijoje, kai atvažiavo pasiimti narkotikų gamybai reikalingos rūgšties.
„Čia bachūras atvažiavo, atvežė rūgštį ir jinai suėdė tą kanistrą. Atvažiavau, žiūriu, ta rūgštis per bagažinę ten bėga visur. Sako, ką daryt, man čia suės visą bagažinę? Sakau, palauk, einu, nupirksiu tau vandens“, – įraše pasakojo T. Polita.
Su penkiais litrais vandens T. Polita bandė išplauti rūgštį, bet užpylus tik pradėjo kilti tiršti dūmai.
„Dar labiau viskas, dūmai kyla, o čia Rygos centras, čia belenkas. Vilniuje ar Kaune taip būtų, tau iškart mentus iškvies. O ten tokia šliapa, ten viskas žymiai, žymiai paprasčiau. Užtat man čia nedingsta šypsena nuo veido“, – kodėl narkotikais geriau užsiimti Latvijoje pasakojo T. Polita.
Rastose žinutėse A. Tokeris gyrėsi, kad tuoj paleis narkotikų virtuvę, iš kurios išeis apie 3 tonos narkotikų.
„Pas mane dar užsakymas ant pusantro milijono „Xanax“ tablečių, šiandien viską pradeda daryt“, – garso pranešime T. Politai gyrėsi A. Tokeris.
„Kur tu tiek dėsi“, – klausė T. Polita.
„Australija, Ispanija, Anglija. Aš užversiu tuos narkomanus“, – atsakė A. Tokeris.
Įspūdinga kontrabanda
Dar vienas epizodas, už kurį nuteistas A. Tokeris – 41,35 kg ekstazio tablečių kontrabanda iš Nyderlandų.
Vilniuje ar Kaune taip būtų, tau iškart mentus iškvies.
2023 metų lapkritį A. Tokeris informavo Jevgenijų Gringerbą, kad reikia pasirūpinti šių narkotikų pergabenimu iš Olandijos į Latviją.
J. Grinbergas surado du vairuotojus – Anatolijų Krilovą ir Vaičeslavą Kovalenką.
A. Krivolas su „Opel Zafira“ nuvažiavo į Tilburgo miestą Nyderlanduose pasiimti narkotikų. Tačiau A. Tokeris liepė jam nevažiuoti tiesiai į Latviją, nes jo vairuojamas „Opel Zafira“ jau žinomas Lietuvos teisėsaugai.
A. Krilovas su kroviniu 2023 m. lapkričio 21 dieną atvyko į viešbutį Balstogėje, ten susitiko su V. Kovalenka ir perkrovė krepšius su tabletėmis į jo „VW Passat“. Visa tai nufilmavo viešbučio vaizdo kameros.
Tuomet A. Krilovas kaip žvalgas važiavo priekyje tuščiu automobiliu, atslikdamas maždaug penkiais kilometrais jį sekė V. Kovalenka. Tačiau konspiracija nepadėjo, lapkričio 22 d. jie sulaikyti Kalvarijos užkardoje.
Sulaukė griežtos bausmės
Už šiuos nusikaltimus jam skirtas 14 metų laisvės atėmimas, o subendrinus su anksčiau neatliktomis bausmėmis jam iš viso skirtas įkalinimas 18 metų. Nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas.
„A. Tokeris yra abejingas už padarytus nusikaltimus skiriamoms bausmėms, kritiškai nevertina savo elgesio, yra abejingas, kad savo nusikalstamu elgesiu kelia didelį pavojų žmonių sveikatai“, – rašoma teismo sprendime.
Visi jo bendrininkai jau anksčiau pasiųsti į kalėjimą.
Pats A. Tokeris kaltės nepripažino ir aiškino niekada neturėjęs programėlės „Threema“ ir visos rastos žinutės su nurodymais bendrininkams – ne jo.
Šios dvi istorijos – ne vienintelės A. Tokerio problemos. Vilniaus ir Panevėžio apygardos teismuose šiuo metu nagrinėjamos dar dvi bylos dėl narkotikų.
Be narkotikų A. Tokeris negali išbūti ir Vilniaus kalėjime. Šiuo metu teismą pasiekė nauja byla, kurioje jis kaltinamas dėl neteisėto disponavimo nedideliu kiekiu psichotropinių medžiagų. Pas jį rastas paslėptas tabakas su 0,006 g psichotropinių medžiagų.
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