Kodėl Praeities žvalgas ragavo šunienos ir kiek kainuoja jo namas?

2025-08-26 10:51 diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Šarūnas Jasiukevičius, žinomas Praeities žvalgo pseudonimu.

Gražvydas Muižys (kairėje) ir Šarūnas Jasiukevičius (dešinėje)
Gražvydas Muižys (kairėje) ir Šarūnas Jasiukevičius (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Paramą Ukrainai organizuojantis Š. Jasiukevičius sulaukė neregėto ir, tikėtina, gerai organizuoto antpuolio viešoje erdvėje. Keli asmenys sutartinai ėmė jį kaltinti nebūtomis nuodėmėmis. Vyras vadinamas teroristu, žmonių medžioklės Černobylio zonoje organizatoriumi, kaltinamas prekyba žmonių organais ir paramos Ukrainai grobimu, jo namas filmuojamas bandant įtikinti žiūrovus, kad nekilnojamas turtas įgytas iš žmonių Ukrainai paaukotų lėšų ir neva kainuoja milijoną ar net pusantro milijono eurų. 

14 700 eurų, kuriuos Š.Jasiukevičiaus VšĮ „Media Lab” gavo iš Krašto apsaugos ministerijos už trijų konferencijų organozavimą, jo nekentėjų lūpose jau virsta dešimt kartų didesne suma – 150 tūkst. eurų už vieną konferenciją. 

Pokalbis „Kauno dienos” studijoje su Š. Jasiukevičiumi apie tai, kam ši šmeižto kampanija naudinga ir kokie yra tikrieji faktai. Taip pat ir apie tai, kodėl jis Š. Korėjoje ragavo šunienos.

