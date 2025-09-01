Kaip išsirinkti tinkamą antklodę pagal metų laiką?

Priežastis paprasta. Antklodės turi būti pasirenkamos pagal metų laiką, nes tik taip galima užtikrinti komfortą ir sveiką poilsį.
Kodėl antklodės pasirinkimas toks svarbus?
Antklodės reguliuoja kūno temperatūrą miegant. Jei ji per stora – kūnas perkaista, o jei per plona – atsiranda šalčio pojūtis. Abiem atvejais miegas tampa negilus, žmogus dažnai prabunda, ryte jaučiasi nepailsėjęs, todėl svarbu žinoti, kokios antklodės tinkamiausios šiltajam ir šaltajam sezonui.
Antklodės žiemai
Lietuvos žiemos gali būti atšiaurios. Temperatūra dažnai nukrenta žemiau nulio, todėl miegui reikalinga šilumą sulaikanti antklodė.
- Pūkų ir plunksnų antklodės. Tai vienas šilčiausių variantų. Natūralus užpildas sulaiko daug oro, todėl gerai izoliuoja šilumą. Tinka žmonėms, kurie mėgsta jaukumą ir lengvą, bet šiltą pojūtį.
- Vilnonės antklodės. Vilna pasižymi puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis. Ji ne tik šildo, bet ir leidžia odai kvėpuoti. Be to, vilna pasižymi natūraliu drėgmės reguliavimu.
- Sintetinės žieminės antklodės. Pasižymi gera šilumos izoliacija, yra lengvos ir tinka alergiškiems žmonėms, nes nesukelia alerginių reakcijų.
Žieminė antklodė turėtų būti storesnė, o jos šilumos lygis paprastai žymimas ant gaminio etiketės. Dažniausiai gamintojai naudoja terminus „winter“ arba „extra warm“.
Plona Vasarinė antklodė Carbon
Antklodės vasarai
Vasara Lietuvoje būna gana įvairi – nuo maloniai šiltų naktų iki alinančios kaitros. Tokiu metu reikalinga lengva antklodė, kuri neuždusintų šilumos pertekliumi.
- Medvilninės antklodės. Puikiai tinka šiltiems orams, nes yra lengvos, pralaidžios orui ir sugeria drėgmę.
- Bambuko pluošto antklodės. Pastaruoju metu vis populiaresnės dėl natūralumo ir antibakterinių savybių. Labai lengvos ir gaivios.
- Plonos sintetinės antklodės. Neretai naudojamos viešbučiuose. Jos nesugeria daug drėgmės, greitai džiūsta ir yra paprastai prižiūrimos.
Vasarai skirta antklodė bus pažymėta kaip „light“ arba „summer“.
Universalios antklodės
Yra ir universalios antklodės, kurios naudojamos visus metus. Paprastai jos gaminamos iš vidutinio storio užpildo, tačiau žiemą gali pasirodyti kiek per vėsios, o vasarą – per šiltos. Kai kurie gamintojai siūlo „4 sezonų“ antklodes, sudarytas iš dviejų dalių: plonesnės ir storesnės. Jas galima naudoti atskirai arba susegti kartu priklausomai nuo sezono.
Į ką atkreipti dėmesį renkantis?
- Užpildas. Natūralūs (pūkai, vilna, medvilnė, bambukas) užtikrina kvėpavimą, o sintetiniai labiau tinka alergiškiems žmonėms.
- Tankis ir storis. Kuo daugiau užpildo – tuo šiltesnė antklodė. Vasarai rinkitės plonesnę, žiemai – storesnę.
- Priežiūra. Sintetines antklodes lengva skalbti namuose, natūralias dažnai reikia valyti specialiuose valymo centruose.
- Asmeniniai įpročiai. Vieni žmonės mėgsta miegoti šilčiau, kiti – vėsiau. Tai taip pat svarbu renkantis.
„Dauguma žmonių daro klaidą pirkdami vieną antklodę visiems metų laikams. Iš tiesų geriausias sprendimas – turėti bent dvi: vieną žiemai, kitą vasarai. Tokiu būdu miegas visada bus komfortiškas, o antklodės tarnaus ilgiau,“ – pataria tekstilės specialistė Rasa.
Tinkama antklodė pagal metų laiką yra investicija į gerą miegą ir sveikatą. Žiemą rinkitės šiltesnius ir storesnius variantus, vasarą – lengvus ir kvėpuojančius. O jeigu norisi vieno sprendimo visiems sezonams – verta pagalvoti apie „4 sezonų“ antklodę.
Geras miegas prasideda nuo teisingo pasirinkimo, todėl neverta taupyti nei laiko, nei pastangų renkantis antklodę, kuri užtikrins komfortą ištisus metus.
