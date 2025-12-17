Debiutinis Olgos Tokarczuk romanas - pasakojimas apie Knygą, kurioje glūdi slaptos žinios

Olga Tokarczuk – ryški, nepaprastu sąmoju ir ypatinga vaizduote pasižyminti šiuolaikinės lenkų literatūros žvaigždė. Už viso gyvenimo kūrybinius pasiekimus autorei įteikta Nobelio literatūros premija. 2018 m. ji pelnė vieną prestižiškiausių anglakalbiame pasaulyje apdovanojimų – „Man Booker International Prize“ už romaną „Bėgūnai“ ir tapo pirmąja Lenkijos rašytoja, laimėjusia šiuos laurus. 2019 m. ji dar kartą buvo pristatyta šiai premijai – šįkart už romaną „Varyk savo arklą per mirusiųjų kaulus“, patekusį į trumpąjį nominantų sąrašą.
„Knygos žmonių kelionė“ – debiutinis iškiliausios šiuolaikinės lenkų rašytojos romanas, pirmą kartą pasirodęs 1993-aisiais, – juo rašytoja pradėjo savo literatūrinę kelionę. Šį jaunatvišką romaną galima pavadinti tikromis autorės kūrybinių idėjų ištakomis, kurias Olga Tokarczuk išplėtojo vėlesniuose savo kūriniuose, pelnydama pripažinimą ir skaitytojų susižavėjimą.
Romano veiksmas nukelia skaitytoją į XVII a. antrosios pusės Prancūziją. 1685 m. karalius Saulė paskelbia katalikybę vienintele teisėta valstybės religija. Neramumų ir permainų kupinu laikotarpiu sklinda legenda apie mistinę Knygą, glūdinčią kažkur tarp Prancūzijos ir Ispanijos besidriekiančiuose Pirėnų kalnuose. Paslaptingoje Knygoje slypinčios žinios gali ne tik pakeisti pasaulį, bet ir suteikti ieškotojams išsvajotą galimybę susigrąžinti jaunystę.
Ši legenda nuo seno kaitino smalsuolių, alchemikų, svajotojų ir nutrūktgalvių vaizduotę. O 1685-aisiais iš Paryžiaus į pavojingą kelionę ieškoti Knygos leidžiasi neįprasta grupė: alchemija besidomintis Markizas, turtingas bankininkas ir filantropas de Berlis, nebylus vadeliotojas Gošas su ištikimuoju geltonu šunimi bei sužadėtinio palikta kurtizanė Veronika.
Tuo metu Europoje bręsta politinės ir intelektualinės permainos – Liudvikas XIV plečia imperiją, protestantai patiria persekiojimą, o dešimtys tūkstančių hugenotų priversti palikti gimtinę. Filosofai, mokslininkai ir alchemikai mėgina iš naujo suprasti pasaulį, ieškodami atsakymų tarp žinių, teorijų ir mitų.
Knygos žmonių kelionė – tai magiška, intelektuali istorija apie ieškojimą, tikėjimą ir troškimą pažinti tai, kas slypi anapus regimybės. Ar pavyks Knygos ieškotojams ją rasti? Ar jų kelionė iš tiesų pakeis pasaulį – ar bent jau juos pačius?
Pirmąkart lietuvių kalba pasirodęs romanas kviečia skaitytojus atrasti Olgos Tokarczuk kūrybos pradžią ir pamatyti, kaip gimė vienos ryškiausių Europos rašytojų literatūrinis pasaulis.
