Elektrinis paspirtukas: 4 modeliai pagal skirtingus važiavimo poreikius

„Senukų“ parduotuvėse galima rinktis iš skirtingų elektrinių paspirtukų modelių – nuo lengvesnių miesto kelionėms iki galingesnių variantų ilgesniems maršrutams. Renkantis verta įvertinti variklio galią, maksimalų nuvažiuojamą atstumą, greitį, ratų dydį, svorį, stabdžius ir tai, ar paspirtuką reikės dažnai nešti ar vežtis automobilyje.
Elektrinių paspirtukų modelių palyginimas
Kad būtų lengviau palyginti skirtingus modelius, žemiau pateikiami pagrindiniai duomenys: variklio galia, maksimalus nuvažiuojamas atstumas, greitis ir paskirtis.
|
Modelis
|
Variklio galia
|
Maksimalus atstumas
|
Maksimalus greitis
|
Kam labiausiai tinka
|
„Xiaomi 4 Lite 2nd Gen“
|
300 W
|
Iki 25 km
|
20 km/val.
|
Kasdienėms kelionėms mieste
|
„Segway GT3 E“
|
700 W / 2400 W maks.
|
Iki 95 km
|
25 km/val.
|
Ilgesniems maršrutams
|
„Motus Pro 10 Daytona S“
|
1000 W
|
Iki 80 km
|
20 km/val.
|
Trumpoms kelionėms ir patogiam transportavimui
|
„Sencor X50“
|
800 W
|
Iki 65 km
|
25 km/val.
|
Dažnam ir intensyvesniam naudojimui
Elektrinis paspirtukas „Xiaomi 4 Lite 2nd Gen“: patogiam judėjimui mieste
Nuotrauka: Senukai.lt
„Xiaomi 4 Lite 2nd Gen“ tinka kasdienėms kelionėms mieste, kai važiuojama dviračių takais, šaligatviais ar lygesne kelio danga. Modelis turi 300 W galią, 25 km maksimalų nuvažiuojamą atstumą ir 20 km/val. maksimalų greitį.
Paspirtukas turi 10 colių pneumatines padangas, kurios padeda patogiau pravažiuoti nedidelius kelio nelygumus. Rėmas pagamintas iš plieno, maksimali apkrova – 100 kg, o paspirtuko svoris – 16,2 kg.
Saugumas ir mobilumas
Modelis yra sulankstomas, todėl jį patogiau laikyti namuose ar pasiimti į kelionę, kai dalį maršruto tenka įveikti kitu transportu. Paspirtukas turi priekinį apšvietimą ir 10 colių ratus.
Baterija ir įkrovimas
„Xiaomi 4 Lite 2nd Gen“ turi ličio jonų akumuliatorių. Jo talpa – 3600 mAh, įtampa – 25,2 V. Įkrovimo laikas – apie 8 val.
Elektrinis paspirtukas „Segway GT3 E“: ilgesniems maršrutams
Nuotrauka: Senukai.lt
„Segway GT3 E“ tinka tiems, kurie ieško paspirtuko ilgesnėms kelionėms. Modelio galia – 700 W, maksimali galia – 2400 W, o maksimalus nuvažiuojamas atstumas įkrovus siekia iki 95 km.
Paspirtukas turi 46,8 V ličio jonų akumuliatorių, kurio talpa – 19209 mAh. Įkrovimo laikas – apie 5,5 val. Maksimalus greitis – 25 km/val., o maksimali apkrova – 150 kg.
Komfortas ilgesnėms kelionėms
Modelis turi 11 colių pneumatines padangas, priekinius ir galinius mechaninius diskinius stabdžius. Apsaugos laipsnis – IPX6. Paspirtukas taip pat yra sulankstomas, turi priekinį apšvietimą, o jo svoris – 39,5 kg.
Ilgesnis nuvažiuojamas atstumas
Ekonominiu režimu, važiuojant 15 km/val. greičiu, paspirtukas gali nuvažiuoti iki 95 km, o sportiniu režimu, važiuojant 25 km/val. greičiu – iki 75 km. Faktinis atstumas priklauso nuo apkrovos, kelio sąlygų, temperatūros, greičio ir važiavimo įpročių.
Elektrinis paspirtukas „Motus Pro 10 Daytona S“: trumpoms kelionėms ir patogiam transportavimui
Nuotrauka: Senukai.lt
„Motus Pro 10 Daytona S“ tinka trumpoms ir vidutinio ilgio kelionėms, kai svarbu sulankstomas korpusas, didesnė baterija ir patogus transportavimas. Modelio maksimali galia – 1000 W, maksimalus nuvažiuojamas atstumas – iki 80 km, o maksimalus greitis – 20 km/val.
Paspirtukas turi 20 000 mAh ličio jonų akumuliatorių. Įkrovimo laikas – apie 8 val. Modelio rėmas pagamintas iš aliuminio, o maksimali apkrova siekia 120 kg.
Konstrukcija ir stabdžiai
„Motus Pro 10 Daytona S“ turi 10 colių pripučiamas padangas, priekinius ir galinius hidraulinius diskinius stabdžius. Hidrauliniai diskiniai stabdžiai padeda tiksliau kontroliuoti stabdymą.
Mobilumo sprendimai
Modelis yra sulankstomas, turi priekinį apšvietimą ir sveria 26 kg. Dėl sulankstomos konstrukcijos paspirtuką patogiau laikyti namuose, biure ar vežtis automobilyje.