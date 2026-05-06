Galingiausias „Toyota“ Europos modelių gamos SUV – naujasis visiškai elektrinis „Toyota C – HR+“

Naujasis „Toyota C -HR+“ perėmė inovatyviojo tradiciniais degalais varomo modelio kupė tipo dizainą, o kartu – ir geriausias važiavimo savybes, kurias papildo visiškai elektrinės pavaros privalumai. Interjero apdaila pasižymi aukštesne kokybe, o pats salonas yra erdvesnis nei įprasta šiame automobilių segmente. Naujajam modeliui nesvetimas ir praktiškumas – bagažinės talpa siekia iki 416 litrų.
Galingiausias modelis ir visų varančiųjų ratų pavara
Naujasis „Toyota C -HR+“ yra galingiausias automobilis dabartinėje Europoje parduodamų „Toyota“ modelių gamoje (išskyrus GR seriją) ir taip pat vienu įkrovimu gali nuvažiuoti 501–607 km atstumą. 77 kWh talpos baterija montuojama tiek modelio versijoje su priekinių varančiųjų ratų pavara, tiek su visų varančiųjų ratų sistema. Su pastarąja naujasis SUV modelis išvystys 252 kW (343 AG) galią ir nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgės per 5,2 sekundės.
Elektromobilyje įdiegta nauja baterijos išankstinio pašildymo funkcija, kuri daugeliu atvejų pagerina įkrovimo našumą. Papildomą komfortą užtikrina energiją taupantis šilumos
siurblys klimato kontrolei, šildomos sėdynės ir vairas, taip pat priekinio stiklo išankstinio pašildymo funkcija.
Standartinėje modelio įrangoje integruotas 11 kW įkroviklis, o aukštesnių komplektacijų versijose siūlomas 22 kW įrenginys. Baterijos įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. optimaliomis sąlygomis, naudojant 150 kW nuolatinės srovės (DC) įkroviklį, trunka maždaug 30 minučių.
Saugos ir junglumo technologijos
Automobilyje įdiegta plati moderniausių technologijų pasiūla. Visi „Toyota C -HR+“ komplektuojami su „Toyota Safety Sense“ paketu, apimančiu aktyviosios saugos ir vairuotojo pagalbos sistemas.
Vairavimas tampa saugesnis dėl ankstyvo plataus avarijų rizikos spektro aptikimo, automatinio stabdymo, kai to reikia, taip pat automatinių vairo ir galios sistemos valdymo funkcijų, padedančių vairuotojui išvengti susidūrimo.
14 colių įstrižainės centrinis informacijos ir pramogų ekranas montuojamas visų modelio versijų standartinėje įrangoje ir tampa pagrindiniu interjero dizaino elementu. Navigacijos sistema turi specialią elektromobiliams skirtą maršruto planavimo funkciją, kuri apskaičiuoja keliones su patogiomis įkrovimo stotelių pasirinkimo galimybėmis, atsižvelgiant į automobilio baterijos įkrovos būklę ir galimą nuvažiuojamą atstumą.
Programėlė „MyToyota“ leidžia savininkams telefone stebėti ir valdyti vienus svarbiausių automobilio parametrų, įskaitant įkrovimo būseną, įkrovimo laiką, nuvažiuojamą atstumą ir naudojimo duomenis.
Kitos standartinės įrangos funkcijos apima aklosios zonos stebėjimo sistemą, adaptyvius tolimųjų šviesų žibintus ir parkavimo palaikymo stabdžių funkciją. Aukštesnės komplektacijos versijose papildomai įdiegiamas eismo juostos keitimo asistentas, įspėjimo apie skersinį eismą priekyje funkcija, parkavimo asistentas ir panoraminio vaizdo apžvalgos technologija.
Ramybė savininkui
Kaip ir visiems kitiems naujiems elektriniams gamintojo modeliams, taip ir „Toyota C -HR+“ taikoma „Toyota Battery Care Program“ baterijos priežiūros programa, kuri reguliariai atnaujinama ir galioja kaip garantija iki 10 metų arba 1 000 000 nuvažiuotų kilometrų, jeigu savininkas užtikrina kasmet atliekamą baterijos patikrinimą.
Naująjį „Toyota C -HR+“ jau galima pamatyti ir išbandyti AUTOTOJA salone. Jo kaina prasideda nuo 45 500 eurų.
