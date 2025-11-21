Kauno PPAR ir aukštosios mokyklos vienija jėgas ekspertiniam atstovavimui

Susitikime dalyvavo: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos kanclerė prof. habil. dr. Daiva Rastenytė, Vytauto didžiojo universiteto prorektorė strateginei plėtrai ir finansams prof. dr. Astrida Miceikienė, Lietuvos sporto universiteto mokslo prorektorius prof. dr. Edmundas Jasinskas ir sporto ir partnerystės prorektorius doc. dr. Vidas Bružas, Kauno technologijos universiteto Inovacijų centro direktorius dr. Mindaugas Bulota, Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos dekanė dr. Raimonda Bogužaitė, Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas, direktoriaus pavaduotoja dr. Inga Stravinskienė, Lietuvos inžinerijos kolegijos administracijos vadovas Nerijus Varnas, SMK aukštosios mokyklos Kauno filialo vadovė Inga Bilinskienė, Kolpingo kolegijos direktorius Vytautas Kirka, Kauno PPA rūmų prezidiumo ir tarybos nariai.
Pradėdamas susitikimą Kauno PPAR prezidentas Zigmantas Dargevičius pasidžiaugė, kad „visų nariais esančių universitetų ir kolegijų vadovų aktyvus dalyvavimas susitikime yra pripažinimas, kad būdami Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais, suprantame svarbą stiprinti Rūmų ir mokslo bei studijų institucijų bendradarbiavimą. Kartu galime siekti, kad rūmai išlaikytų lyderystę ne tik regione, būtų pripažinti kaip valdžios ir politikų partneris nacionaliniu mastu“.
Viena svarbiausių Rūmų funkcijų yra atstovavimas bendriesiems verslo interesams. Vykdydami šią funkciją Kauno PPAR nuolat bendradarbiauja su politikais, valdžios atstovais ir teikia pasiūlymus verslo sąlygų stabilumui ar gerinimui. Gyvename permainingame laikotarpyje, kuomet geopolitiniai pokyčiai įtakoja ekonomines - socialines sąlygas. Kaip rodo praktika, politiniai sprendimai tiek nacionaliniu, tiek kontinentiniu (ES) lygmenimis ne visada leidžia pasiekti norimų stabilios plėtros rezultatų. Todėl, stiprindami Rūmų, įstatymu pripažintos organizacijos ekspertines galimybes, manome, kad yra labai svarbu glaudžiau bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, jų ekspertais. Nesame patenkinti, kad politikai bei valdžios vadovai dažnai ignoruoja mokslininkų rekomendacijas, neatliekami ilgalaikių sprendimų pasekmių išsamūs vertinimai. Todėl pribrendo laikas verslui ir mokslui labiau vienyti pastangas, kad būtume išgirsti ir suprasti.
Būtent Kaunas turi išskirtinį mokslo ir studijų potencialą. Universitetų ir kolegijų mokslininkai yra itin vertingi ekspertai, vertinant įvairius verslo organizacijoms svarbius aspektus. Jų nešališkas ir profesionalus dalyvavimas gali padėti suformuoti konkrečias atstovavimo pozicijas, pateikti konkrečius pasiūlymus dėl socialinių - ekonominių sprendimų ar veiksmų valstybėje ir regione.
Universitetų mokslininkų įsitraukimas į Kauno PPAR veiklą ir bendrųjų verslo interesų atstovavimą yra reikšmingas dėl aukšto kompetencijos lygio, nepriklausomumo. Universitetų darbuotojai laikosi akademinės etikos ir gali atlikti objektyvius tyrimus ar pateikti nešališkas išvadas, kurios nėra paveiktos individualių ūkio subjektų interesų. Tyrėjai gali profesionaliai atlikti duomenų rinkimą, sisteminimą, analizę bei pristatyti rezultatus suprantama ir aiškia forma, pateikti įžvalgas valstybės ir regionų ekonominės politikos planavime.
Matome bendradarbiavimo naudą mokslo ir studijų institucijoms. Mokslininkai, dėstytojai, dalyvaudami Rūmų veikloje kaip ekspertai, gali pasiekti svarbių rezultatų savo institucijoms: didinti mokslo institucijų reputaciją, aktyviau įsitraukti į mokslui ir studijoms reikalingų politinių ir valdžios sprendimų priėmimą, dalyvauti Kauno PPAR renginiuose, klubų veikloje, greitinti inovacijų, kurios gali būti taikomos valstybės valdyme ir versle, diegimą, padėti efektyviau informuoti bei edukuoti visuomenę apie verslo sektoriaus aktualijas, tiesiogiai susipažinti su verslo keliamų problemų tematikomis ir naudoti tai mokslinėje ar mokymo veiklose.
Universitetų ir kolegijų vadovams pristatėme pageidaujamas vertinimo ir ekspertizės kompetencijų sritis:
• valstybės (regiono) ekonominės politikos analizė ir poveikio vertinimas,
• tvarumo ir socialinė atsakomybė,
• technologijos ir inovacijos,
• švietimo sistemos tvarumas,
• energetika,
• aplinkos apsauga,
• organizacijų veiklos efektyvumas,
• demografijos pokyčiai ir darbo jėgos pritraukimas iš užsienio,
• kibernetinis saugumas ir IT,
• dirbtinis intelektas ir robotika,
• statyba ir urbanistika,
• gynybos infrastruktūra ir verslas.
Susitikimo metu universitetų ir kolegijų vadovai pritarė bendradarbiavimo su verslu pateiktiems principams ir Kauno PPAR siūlymams, pasiūlė verslui aktyviau dalyvauti universitetų ir kolegijų projektuose, įsitraukti į naujų produktų bei technologijų kūrimą ir jų komercializavimą. VDU prorektorė prof. dr. Astrida Miceikienė informavo apie agrobiotechnologijų tyrimų centrą, pasiūlė verslui įsijungti į kuriamą „AgroBiotech“ industrinio parko veiklą (bus galima pasistatyti mažos apimties gamyklas), pakvietė verslo atstovus naudotis laboratorijomis. LSU prorektorius prof. dr. Edmundas Jasinskas ir prorektorius doc. dr. Vidas Bružas pabrėžė darbuotojų sveikatingumo priemonių plėtrą, darnaus turizmo vystymą. LSMU medicinos akademijos kanclerė prof. habil. dr. Daiva Rastenytė paminėjo, kad bendradarbiaujant su verslu siekiama tobulinti studijų programas, išreiškė interesą dalyvauti rūmų klubų veikloje, pabrėžė dalyvavimo ekspertų grupėse su verslu naudą. Kolegijų vadovai taip pat įvardino, kad svarbu bendrai įgyvendinti verslo-mokslo taikomuosius projektus, dalintis žiniomis ir dirbti komercializavimo srityje.
Susitikimo metu susitarta, kad universitetų ir kolegijų vadovai pateiks siūlomų sričių ekspertų sąrašus ar rekomendacijas bendradarbiavimui. Kauno PPAR sieks įtraukti mokslininkus ir tyrėjus į įvairių sričių vertinimo procesus, steigiant ekspertų grupes, organizuojant viešas diskusijas, kurių metu ekspertai aptars sektorių iššūkius. Rūmų nariai kartu su ekspertais dalyvaus rengiant teisės aktų analizę, poveikio vertinimą, strategines studijas ar jų dalis. Universitetai ir kolegijos bus kviečiami pristatyti mokslinių darbų ir taikymo galimybes verslo įmonėms Lietuvoje ar užsienyje.
