„Litcargus“ kviečia pasinerti į aviacijos pasaulį: darbą ras visi – ir su diplomu, ir be jo

33 veiklos metus Lietuvoje skaičiuojanti bendrovė „Litcargus“ rūpinasi Vilniaus ir Kauno oro uostuose dirbančiomis aviakompanijomis, orlaiviais, jų keleiviais ir bagažu. Be to, įmonė taip pat teikia krovinių ir pašto aptarnavimo paslaugas bei vienintelė Vilniaus ir Kauno oro uostuose padeda keliaujantiems ribotos judėsenos asmenims.
„Aviacijos sektorius – vienas dinamiškiausių ir, drįsčiau sakyti, įdomiausių, kuriame šiandien galima rasti darbo vietą. Mes padedame orlaiviams saugiai pakilti ir nusileisti, pasitinkame ir išlydime keleivius, rūpinamės unikaliausių krovinių saugumu. Darbas „Litcargus“ komandoje - tai unikali galimybė dirbti aplinkoje, kuri daugeliui lieka neprieinama“, – sako bendrovės vadovas Linas Vaškys.
Šiuo metu siūlomos įvairios pozicijos: skrydžio koordinatoriaus, atvykstančių ir išvykstančių keleivių aptarnavimo agento, krovinių ir bagažo tvarkytojo, orlaivių interjero ir patalpų tvarkytojo.
„Tai pozicijos, kurios tinka visiems – ir karjeros specialistams, ir pirmojo darbo ieškantiems, taip pat – žmonėms, kurie gyvenimo pusiaukelėje nori naujų perspektyvų ir naujų karjeros horizontų, o kartais tiesiog papildomų pajamų“, – save išbandyti drąsina L. Vaškys.
Jo teigimu, kai kurios pozicijos suteikia galimybę dirbti pamainomis, todėl darbą „Litcargus“ galima patogiai derinti su studijomis ar net kitu darbu. Šis darbas taip pat tinka žmonėms, išėjusiems į ankstyvą pensiją ir ieškantiems papildomų pajamų, bei tiems, kurie save mato kaip būsimus aviacijos specialistus.
Pažymėtina, kad bendrovė užtikrina mokymus ir tinkamą pasirengimą net sudėtingiausioms pozicijoms, kurioms reikia papildomų, specifinių žinių – jos suteikiamos jau dirbant mokymų metu.
„Esame atsakinga bendrovė, todėl investuojame į savo darbuotojus, keliame jų kompetenciją ir suteikiame visas galimybes tobulėti ir kilti karjeros laiptais, nes siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo“, – pabrėžia L. Vaškys.
Šiuo metu bendrovė kviečia prisijungti atsakingus, motyvuotus ir dinamiško darbo nebijančius žmones ir kviečia išbandyti šias pareigybes:
1. Keleivių aptarnavimo agentas (ė) – Kauno oro uostas
Darbo pobūdis:
- Keleivių registracija ir laipinimas į orlaivius
- Dokumentų patikra ir skrydžio dokumentų administravimas
- Mokesčių rinkimas už viršsvorį ar papildomą bagažą
- Pagalba keleiviams registracijos ir laipinimo metu
Tikimasi, kad kandidatas:
- Puikiai moka anglų kalbą žodžiu ir raštu
- Geba dirbti komandoje ir yra atviras naujovėms
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1560 – 1850 €/mėn. neatskaičius mokesčių (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos)
2. Krovinių ir bagažo tvarkytojas (a) – Kauno oro uostas
Darbo pobūdis:
- Darbas terminale prie bagažo skenavimo sistemos
- Bagažo rūšiavimas pagal skrydžius, pakrovimas į vežimėlius ir išvežimas prie orlaivio
- Bagažo iškrovimas iš orlaivio, pakrovimas į vežimėlius ir transportavimas į terminalą
- Krovinių ir pašto siuntų pakrovimas bei iškrovimas į/iš orlaivių
- Specialiosios technikos vairavimas perone ir kitos pavestos užduotys
Reikalavimai darbuotojui:
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Atsakingumas, sąžiningumas ir operatyvumas
- Puiki orientacija įvairiose situacijose
- Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje
- Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1620-2020 €/mėn. neatskaičius mokesčių (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos)
3. Orlaivių interjero ir patalpų tvarkytojas (-a) – Kauno oro uostas
Darbo pobūdis:
- Orlaivių interjero tvarkymas
- Biuro ir buitinių patalpų valymas
- Darbui skirtų priemonių priežiūra
- Reikalavimai darbuotojui:
- Gebėjimas gerai orientuotis įvairiose situacijose
- Galimybė dirbti slenkančiu, pamaininiu darbo grafiku
- Atsakingumas ir sąžiningumas
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1420 €/val. neatskaičius mokesčių
4. Atvykstančių keleivių aptarnavimo agentas (-ė) – Vilniaus oro uostas
Darbo pobūdis:
- Atvykstančių keleivių aptarnavimas
- Vairavimas perone
- Vėluojančio bagažo paieška, bylų sudarymas, bagažo paruošimas išvežimui
- Specialių poreikių turinčių keleivių aptarnavimas
- Tikimasi, kad kandidatas:
- Gerai moka anglų kalbą žodžiu ir raštu
- Turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir praktinio vairavimo patirtį
- Greitai orientuojasi įvairiose situacijose
- Geba spręsti konfliktines situacijas
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1640–2230 €/mėn. neatskaičius mokesčių (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos)
5. Išvykstančių keleivių aptarnavimo agentas (ė) – Vilniaus oro uostas
Darbo pobūdis:
- Keleivių registracija ir laipinimas į orlaivius
- Dokumentų patikra ir skrydžio dokumentų administravimas
- Mokesčių rinkimas už viršsvorį ar papildomą bagažą
- Pagalba keleiviams registracijos ir laipinimo metu
- Tikimasi, kad kandidatas:
- Yra paslaugus
- Gerai moka anglų kalbą
- Geba dirbti komandoje ir atviras naujovėms
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1550–2310 €/mėn. neatskaičius mokesčių (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos)
6) Krovinių ir bagažo tvarkytojas (-a) – Vilniaus oro uostas
Darbo pobūdis:
- Darbas terminale prie bagažo skenavimo sistemos
- Bagažo rūšiavimas pagal skrydžius, pakrovimas į vežimėlius ir išvežimas prie orlaivio
- Bagažo iškrovimas iš orlaivio, pakrovimas į vežimėlius ir transportavimas į terminalą
- Krovinių ir pašto siuntų pakrovimas bei iškrovimas į/iš orlaivių
- Specialiosios technikos vairavimas perone ir kitos pavestos užduotys
- Reikalavimai darbuotojui:
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Atsakingumas, sąžiningumas ir operatyvumas
- Puiki orientacija įvairiose situacijose
- Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje
- Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1680–2140 €/mėn. neatskaičius mokesčių (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos)
7. Orlaivių interjero ir patalpų tvarkytojas (-a) – Vilniaus oro uostas
Darbo pobūdis:
- Orlaivių interjero tvarkymas
- Biuro ir buitinių patalpų valymas
- Darbui skirtų priemonių priežiūra
- Reikalavimai darbuotojui:
- Gebėjimas gerai orientuotis įvairiose situacijose
- Galimybė dirbti slenkančiu, pamaininiu darbo grafiku
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas)
- Atsakingumas ir sąžiningumas
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai
Mes siūlome:
- Lankstų pamaininį darbo grafiką, leidžiantį derinti kelias veiklas
- Nemokamą automobilio parkavimo vietą
- Taksi paslaugas atvykimui ir išvykimui naktinėmis valandomis (22:00–06:00)
- Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje
- Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes įmonės viduje
- Nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas
- Įmonės šventes, komandos formavimo renginius, socialines ir sporto iniciatyvas
Atlyginimas: 1265–1635 €/val. neatskaičius mokesčių (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos)
Susidomėjusius kviečiame siųsti savo gyvenimo aprašymą el. paštu [email protected]
