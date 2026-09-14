Mažesnės patalpos, daugiau galimybių – kas traukia verslus Kaune

Vienas tokių – Taikos prospekte įsikūręs Taikos verslo parkas (TVP), kuriame po vienu stogu gali veikti biuras, parduotuvė ar ekspozicijų erdvė, sandėlis, elektroninės prekybos, paslaugų ar net nedidelės apimties gamybos verslas.
„Augančiam verslui dažnai nereikia kelių šimtų ar tūkstančio kvadratinių metrų. Ieškoma tinkamiausio dydžio erdvės, kurią būtų galima pritaikyti šiandienos veiklai ir prireikus padidinti ateityje. Todėl pokalbį pradedame nuo konkretaus verslo poreikių“, – sako „Omberg Group“ komercijos direktorė Judita Gedutienė.
1. Galimybė pradėti nuo mažesnio ploto
TVP sudaro keturi pastatai, kurių bendras plotas siekia beveik 9 tūkst. kv. m. Šiuo metu galima rinktis patalpas nuo maždaug 78 kv. m, o prireikus kelias erdves sujungti į gerokai didesnį bloką.
Tai vienas svarbiausių TVP konkurencinių pranašumų. Dalis kitų naujų Kauno ir Kauno rajono „stock-office“ projektų orientuoti į verslus, kuriems reikia kelių šimtų kvadratinių metrų ar dar didesnių patalpų. TVP leidžia įsikurti mažesniame plote, nemokant už erdvę, kurios verslas dar neišnaudoja.
Patalpos turi atskirus įėjimus iš lauko ir vitrininius langus. Projekte nėra bendrųjų koridorių ar reprezentacinių erdvių, už kurių elektrą, šildymą ir priežiūrą tektų papildomai mokėti. Savo patalpas kiekvienas nuomininkas gali pasiekti visą parą.
2. Vienoje vietoje – nuo prekybos iki gamybos
TVP galima sujungti klientų aptarnavimo, ekspozicijos, administravimo, sandėliavimo ir prekių išdavimo funkcijas. Toks modelis itin patogus elektroninėms parduotuvėms, prekybos ir paslaugų įmonėms, interjero, statybinių medžiagų, logistikos ar nedidelės gamybos verslams.
Jeigu pasirinktai veiklai reikia kitokios patalpų paskirties ar specifinių techninių sprendimų, TVP komanda ieško galimybių juos įgyvendinti ir prisideda prie patalpų adaptavimo ir įrengimo.
„Patalpos turi būti pritaikytos verslui, o ne verslas – prisitaikyti prie patalpų. Todėl nesibaidome nei nestandartinės veiklos, nei papildomų techninių ar paskirties keitimo klausimų – vertiname, ką galime padaryti“, – teigia J. Gedutienė.
3. Lanksčios ir nuomos sąlygos
Derybų metu individualiai vertinamos komercinės sąlygos, patalpų įrengimas ir įsikėlimo terminas. Nuomos sutartį galima pasirašyti iš anksto, o veiklą pradėti vėliau. Tai leidžia ramiau planuoti senų patalpų atsisakymą, naujų įrengimą ir įrangos perkėlimą.
TVP dar pildosi, todėl galima iš anksto numatyti būsimą plėtrą, prijungti gretimas patalpas ar persikelti į didesnę erdvę nekeičiant klientams ir partneriams jau žinomo adreso.
4. Nuomotojas, kuris lieka ir po sutarties pasirašymo
TVP komanda dirba vietoje, todėl kasdieniai klausimai sprendžiami tiesiogiai ir operatyviai. Atsižvelgiama ir į nuomininkų pastabas dėl privažiavimo, aplinkos, ženklinimo, apšvietimo ar kitų infrastruktūros sprendimų. Teritorija toliau tvarkoma taip, kad būtų ne tik estetiška, bet ir patogi darbuotojams, klientams bei tiekėjams.
„Mūsų darbas nesibaigia nuomos sutarties pasirašymu ir raktų perdavimu. Nuomininkui svarbu žinoti, kad iškilus klausimui jis ras konkretų žmogų. Siekiame būti ilgalaikiu verslo partneriu, o ne tik patalpų savininku“, – sako J. Gedutienė.
5. Patogi kasdienė logistika
Taikos prospektas yra viena pagrindinių Kauno transporto arterijų. Iš TVP patogu pasiekti centrinę miesto dalį, magistralę Vilnius–Klaipėda ir kitus pagrindinius kelius. Tai svarbu darbuotojams, klientams, tiekėjams ir vežėjams.
Šalia yra viešojo transporto stotelės, o teritorijoje įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė. Atskiri įėjimai leidžia patogiai priimti klientus, organizuoti prekių atsiėmimą ir atskirti lankytojų srautą nuo sandėliavimo ar gamybos procesų.
6. Matomumas be papildomo rinkodaros mokesčio
Kiekvienas naujas TVP nuomininkas pristatomas projekto komunikacijos kanaluose. Apie įsikuriantį verslą rengiama ir viešinama informacija, jis įtraukiamas į bendras projekto iniciatyvas. Tokia sklaida taikoma ir trumpesniam laikui patalpas išsinuomojantiems verslams, papildomas rinkodaros mokestis netaikomas.
Verslo matomumą didina ir TVP renginiai. Parke jau vyko jogos užsiėmimai, o kartu su gatvės meno bendruomene „Penaltee“ surengtame renginyje daugiau kaip 250 m ilgio siena tapo legalia kūrybine erdve. Renginys pritraukė per 150 kūrėjų ir lankytojų.
7. Skirtingų verslų kaimynystė
TVP jau įsikūrė arba baigia įsikurti apie 20 skirtingų įmonių. Tarp jų – statybinėmis ir apdailos medžiagomis prekiaujantis „Būsto stilius“, specializuotas barefoot avalynės verslas „Basa pėda“, tatuiruočių studija „Studio 47“, reklamos gamybos įmonė ADMEN, technologinius prekybos sprendimus kurianti „Neto Baltic“, elektroninės prekybos įmonė „RC Shop“ ir individualaus rėminimo specialistai „Artmenai“.
Skirtingi veiklos profiliai kuria klientų srautus ir atveria galimybių rasti partnerių, tiekėjų ar paslaugų teikėjų kaimynystėje. Vien per liepą TVP išnuomota daugiau kaip 1 tūkst. kv. m komercinių patalpų – tai rodo, kad efektyvių, mažesniam ir augančiam verslui pritaikytų erdvių niša Kaune išlieka gyvybinga.
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