Naujos eros pradžia: šeštosios kartos „Toyota RAV4“

Remdamasis daugiau nei tris dešimtmečius kaupta inovacijų patirtimi, naujasis iš tinklo įkraunamas hibridinis „RAV4“ siūlo įspūdingą našumo ir važiavimo naudojant elektros pavarą derinį. Modelis pasižymi iki 137 km nuvažiuojamu atstumu vien elektra, iki 309 AG siekiančia galia ir pagreičiu nuo 0 iki 100 km/val. vos per 5,8 sekundės.
Šeštoji karta pakylėja „RAV4“ vairavimo patirtį į naują lygį ir dėl savo autentiško visureigio dizaino skatina ieškoti naujų nuotykių. Vairuotojai galės mėgautis nauja „shift-by-wire“ elektronine pavarų perjungimo sistema, patobulintu projekciniu ekranu (HUD) bei atnaujintu vairo dizainu. Didesnį komfortą užtikrina triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės bei erdvus salonas.
Pažangi skaitmeninė ekosistema
Naujajame modelyje pirmą kartą pristatoma „Toyota Arene“ programinės įrangos kūrimo platforma. Ji sukuria naują skaitmeninę aplinką, leidžiančią teikti pažangias, belaidžiu būdu (angl. over-the-air) atnaujinamas multimedijos paslaugas ir užtikrinti sklandų naujosios „Toyota Safety Sense“ saugos sistemos veikimą.
Pavyzdžiui, patobulinta „Toyota Safety Sense“ paketo aklosios zonos stebėjimo sistema dabar apima naują pranešimo apie iš galo artėjančią transporto priemonę indikatorių. Taip pat įdiegta nauja antrinio susidūrimo stabdymo funkcija, kuri automatiškai pamažu sustabdo automobilį ištikus avarijai, jei vairuotojas pats to padaryti nepajėgia. „Executive“ komplektacijos modeliuose esanti nuotoliniu būdu valdoma „Advanced Park“ funkcija leidžia vairuotojui valdyti statymo procesą išmaniuoju telefonu stovint šalia automobilio.
Elektrifikuotų technologijų lyderis
Nuo pat savo gyvavimo pradžios „RAV4“ buvo elektrifikuotų technologijų priešakyje. Pirmieji „Toyota“ baterijose sukaupta elektros energija varomi hibridiniai bei iš tinklo įkraunami hibridiniai visureigiai buvo būtent „RAV4“ šeimos nariai. Ši naujovių dvasia išlaikyta ir naujausioje versijoje.
Kaip pirmasis automobilis, kuriame įdiegta naujos kartos iš tinklo įkraunama hibridinė (PHEV) technologija, naujasis „RAV4“ įkūnija dvigubą DNR: tai grynas elektromobilis kasdienėms kelionėms ir itin veiksmingas hibridas ilgesnėms išvykoms. Iki 137 km vien elektra nuvažiuojamas atstumas (pagal WLTP ciklą) atitinka daugumos Europos vartotojų kasdienius poreikius, suteikdamas lankstumo be jokių kompromisų dėl įveikiamo nuotolio.
Naujos kartos 2,5 litro darbinio tūrio iš tinklo įkraunama hibridinė sistema sukurta remiantis supaprastinta konfigūracija ir nauju baterijų paketu. Tai užtikrina didesnę galią, geresnį pagreitį bei našumą, o kartu leidžia naudoti spartesnio įkrovimo sprendimus.
Tyliam važiavimui, galingam pagreičiui ir jautriam valdymui, būdingam tik elektromobiliams, pasiekti naudojama išmanioji visų varančiųjų ratų pavara (AWD-i). Be to, pirmą kartą „RAV4 PHEV“ istorijoje pirkėjams siūloma ir priekiniais ratais varoma (FWD) versija. AWD specifikacijos modelyje „RAV4“ pasiekia klasėje pirmaujančią 309 AG galią, o FWD versija generuoja 272 AG. Visais ratais varomas modelis pasižymi ir puikiomis vilkimo galimybėmis – tiek hibridinės, tiek iš tinklo įkraunamos hibridinės versijos gali vilkti iki 2 000 kg krovinį.
Atnaujintas eksterjero ir interjero dizainas
Šeštosios kartos „Toyota RAV4“ pasižymi atnaujinta išvaizda su trimačiu priekinės dalies dizainu, reljefišku variklio dangčiu ir dar labiau pabrėžta visureigio laikysena. Nauji priekiniai ir galiniai LED žibintai, atnaujintas logotipas gale bei papildyta spalvų paletė su dviejų spalvų (bi-tone) parinktimis suteikia automobiliui vizualinio išskirtinumo. Nepaisant dizaino pokyčių, modelis išlaikė kompaktiškus matmenis, užtikrinančius patogumą mieste, ir praktiškas funkcijas, tokias kaip patobulinta elektra valdoma bagažinė su kojos judesio jutikliu.
Salonas buvo iš esmės perprojektuotas siekiant padidinti komfortą, naudojimo patogumą ir skaitmeninį junglumą. Čia erdvus vidus dera su vieninga skaitmenine vairuotojo vieta. Naujas 12,3 colio prietaisų skydelis, intuityvi „shift-by-wire“ sistema ir atnaujintas vairas užtikrina geresnę vairavimo patirtį, o horizontalus prietaisų skydelio dizainas pagerina matomumą bei erdvės pojūtį. Praktiškumą papildo daugybė USB-C jungčių, galingo įkrovimo parinktys ir lanksčios daiktų laikymo vietos, įskaitant visiškai lygiai susilankstančias galines sėdynes.
Sportiškumo standartas – „GR SPORT“
„GR SPORT“ komplektacija sujungia išskirtinę, išraiškingą išvaizdą su techniniais patobulinimais, suteikiančiais sportiškesnio vairavimo pojūtį. Šios versijos kėbulas yra platesnis ir žemesnis, jame montuojamos specifinės „GR“ stiliaus detalės: šešiakampės „G-mesh“ tipo grotelės, aerodinamiški priekinis ir galinis aptakai bei išskirtiniai 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai.
Inžinieriai taip pat specialiai suderino pakabą, sustiprino važiuoklės komponentus ir optimizavo elektrinį vairo stiprintuvą, kad užtikrintų didesnį stabilumą. Viduje dominuoja į vairuotoją orientuota juoda apdaila su „GR“ ženklinimu, raudonais akcentais, sportinėmis sėdynėmis bei aliuminio pedalais, kurie pabrėžia sportišką šio modelio charakterį.
Per daugiau nei tris dešimtmečius „RAV4“ įsitvirtino kaip vienas geriausiai parduodamų „Toyota“ modelių visame pasaulyje – 180 šalių parduota daugiau nei 15 milijonų vienetų. 2025 m. šis automobilis buvo ne tik populiariausias „Toyota“ modelis Baltijos šalyse, bet ir visame pasaulyje, o naujoji karta žada šią sėkmės istoriją pratęsti.
