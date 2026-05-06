Pristatytas naujas elektromobilis „Toyota bZ4X Touring“

„Toyota bZ4X Touring“ yra pailginto kėbulo populiaraus elektromobilio „Toyota bZ4X“ versija. Modelis tapo 140 mm ilgesnis ir 20 mm aukštesnis, todėl pasižymi dar didesniu praktiškumu ir erdvesniu krovinių skyriumi, kuris yra maždaug trečdaliu didesnis nei standartinio modelio.
Siūlomos tiek priekiniais, tiek visais ratais varomos versijos. Abi aprūpintos 74,7 kWh ličio jonų baterija ir, priklausomai nuo komplektacijos, 11 kW arba 22 kW integruotu įkrovikliu. Maksimali nuolatinės srovės (DC) greitojo įkrovimo galia siekia iki 150 kW.
Baterijos sistemoje panaudoti naujausi „Toyota“ patobulinimai, pagerinantys eksploatacines savybes ir sutrumpinantys įkrovimo laiką: įdiegta nauja aušinimo vandeniu sistema ir išankstinio pašildymo funkcija. Priekiniais ratais varoma versija pasiekia 165 kW (224 AG) maksimalią galią, o visais ratais varomas „bZ4X Touring“ – iki 280 kW (380 AG), todėl tai galingiausias „Toyota“ rinkoje siūlomas elektromobilis.
Be to, „Toyota bZ4X Touring“ gali vilkti iki 1 500 kg, tad gamintojas dar labiau praplėtė naujojo SUV galimybes. Išskirtinė „Touring“ versijos ypatybė – stogo bėgeliai, palengvinantys sporto įrangos ar ilgesnių daiktų transportavimą: ant stogo leidžiama vežti iki 80 kg (stovint vietoje – iki 317 kg).
Visais ratais varoma versija aprūpinta išmaniąja „Toyota“ X-MODE traukos valdymo technologija ir „Grip Control“ sistema, todėl užtikrina tikras keturiais ratais varomų modelių galimybes bei suteikia daugiau pasitikėjimo dėl papildomo sukibimo ir stabilaus važiavimo nelygiais ar biriais paviršiais.
„Toyota bZ4X Touring“ pasižymi tokiu pačiu ilgaamžiškumu ir patikimumu, kokie būdingi šiam prekių ženklui. Todėl, kaip ir visiems kitiems naujiems gamintojo elektriniams modeliams, „Toyota bZ4X Touring“ taikoma „Toyota Battery Care Program“ baterijos priežiūros programa, kuri reguliariai atnaujinama ir galioja kaip garantija iki 10 metų arba 1 000 000 km, jeigu savininkas kasmet atlieka baterijos patikrą.
Naujasis „Toyota bZ4X Touring“ jau parduodamas, o kainos prasideda nuo 47 500 eurų. Automobiliai salonus pasieks šį pavasarį.
