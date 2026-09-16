Vasaros paradoksas Kaune: Taikos verslo parkas sulaukė rekordinio verslų susidomėjimo

Parkas nuomininkus traukia erdvių multifunkcionalumu
Projektą renkasi skirtingų sričių įmonės, ieškančios vietos, kur vienoje erdvėje galėtų efektyviai sujungti prekybą, klientų aptarnavimą, administravimą ir sandėliavimą.
„Omberg Group“ komercijos direktorės Juditos Gedutienės teigimu, toks aktyvumas rodo, kad verslams vis labiau reikia lanksčių, skirtingiems veiklos modeliams prisitaikomų komercinių erdvių ir patikimo nekilnojamojo turto vystytojo, kurio patirtis užtikrina projekto kokybę ir profesionalumą tiek derinant nuomos sąlygas, tiek įsikūrus.
„Įmonės darbo erdves vertina ne tik pagal jų plotą ar nuomos kainą. Verslui svarbu, ar jose galima efektyviau organizuoti kasdienę veiklą, ar bus patogu klientams, darbuotojams ir tiekėjams, ar galima jas pritaikyti augant. Taikos verslo parke siūlome būtent tokius lanksčius sprendimus“, – sako J. Gedutienė.
Taikos verslo parkas įsikūręs Taikos prospekte, vienoje pagrindinių Kauno transporto arterijų. Patalpos turi atskirus įėjimus iš lauko ir vitrininius langus, o jų plotą bei vidaus išdėstymą galima rinktis atsižvelgiant į konkretaus verslo veiklos modelį. Vystytojas taip pat prisideda prie dalies nuomininkų patalpų įrengimo, kad jos atitiktų bendrą projekto koncepciją ir įmonės galėtų kuo sklandžiau pradėti veiklą naujoje vietoje.
Naujos patalpos – galimybė efektyviau organizuoti augimą
Nuo rugpjūčio Taikos verslo parke veiklą pradėjo statybinėmis ir apdailos medžiagomis prekiaujanti įmonė „Būsto stilius“. Bendrovės komercijos direktorė Jurgita Baliutavičienė sako, kad renkantis naują erdvę buvo svarbi tiek vieta, tiek patalpų funkcionalumas.
„Taikos verslo parką pasirinkome dėl strategiškai patogios vietos ir šiuolaikiškos infrastruktūros. Mums taip pat buvo svarbu rasti kokybiškas, mūsų poreikius atitinkančias patalpas ir profesionalią verslo aplinką“, – teigia J. Baliutavičienė.
„Būsto stilius“ prekiauja statybinėmis ir apdailos medžiagomis. Taikos verslo parko patalpose įrengiama gaminių ekspozicija ir klientų konsultavimo erdvė, taip pat bus organizuojamas prekių priėmimas, sandėliavimas ir paskirstymas.
„Naujos erdvės leidžia dar efektyviau dirbti ir sudarys geresnes sąlygas tolesnei plėtrai. Patogus pasiekiamumas svarbus klientams, verslo partneriams ir vežėjams, erdvios patalpos tinka apdailos medžiagų pavyzdžiams eksponuoti. Funkcionaliai suplanuotos sandėliavimo zonos padės greitai priimti ir operatyviai paskirstyti prekes“, – pasakoja įmonės komercijos direktorė.
Internetinės parduotuvės veiklą papildė fizinė erdvė
Taikos verslo parke jau įsikūrė ir vienintelio Lietuvoje specializuoto „barefoot“ avalynės parduotuvių tinklo „Basa pėda“ atstovai. Įmonės vadovas Darius Kreivėnas sako, kad pasirinkimą lėmė galimybė vienoje vietoje įrengti fizinę parduotuvę ir sandėlį.
„Tai ypač patogus sprendimas internetinėms parduotuvėms. Galime aptarnauti atvykstančius klientus, pristatyti visą savo asortimentą ir kartu organizuoti internetinės prekybos logistiką“, – teigia D. Kreivėnas.
„Basa pėda“ yra šeimos verslas, skatinantis „barefoot“, arba natūralią pėdos padėtį išlaikančios avalynės, naudojimą. Nors į Taikos verslo parką įmonė persikėlė neseniai, pirmuosius patalpų privalumus jau spėjo įvertinti.
„Aplinka tvarkinga, patalpos šviesios ir moderniai įrengtos. Kiekviena turi atskirą įėjimą iš lauko ir vitrininius langus. Taip pat svarbi galimybė pasirinkti mūsų veiklos poreikius atitinkantį plotą“, – sako D. Kreivėnas.
Verslų kaimynystė – papildomas augimo šaltinis
Abiejų įmonių atstovai pabrėžia ir besiformuojančios verslo bendruomenės reikšmę. Skirtingas paslaugas ir produktus siūlančių įmonių koncentracija didina teritorijos lankomumą, sudaro sąlygas keistis klientų srautais ir užmegzti naujus ryšius.
„Buvimas tarp įvairių įmonių atveria galimybių naujoms partnerystėms. Verslo bendruomenė skatina pažintis, bendradarbiavimą ir abipusiai naudingų projektų atsiradimą“, – sako J. Baliutavičienė.
Pasak J. Gedutienės, bendruomeniškumas kuriamas ne tik suburiant skirtingus verslus, bet ir rengiant nuomininkams bei miestiečiams skirtas iniciatyvas. Parke vyksta įvairios iniciatyvos ir renginiai, miestiečiams buvo organizuojami jogos užsiėmimai.
Birželį kartu su gatvės meno bendruomene „Penaltee“ surengtas atviras kūrybos renginys. Jo metu 250 m ilgio betoninė siena tapo legalia kūrybine erdve, sutraukusia daugiau kaip 150 kūrėjų ir gatvės menu besidominčių lankytojų.
Rugsėjį čia vyko ir kitas išskirtinis renginys – naujo Lietuvos rekordo siekimas, užfiksuotas Rekordų akademijos. Turinio kūrėjas ir krepšinio entuziastas Domantas Šeškus-Damkee atliko krepšinio kamuolio metimą į krepšį iš 25 m atstumo abiem rankomis. O kad būtų dar įdomiau, metimas vyko per išrikiuotą devynių automobilių eilę.
„Norime, kad Taikos verslo parkas būtų matoma ir aktyvi miesto vieta. Verslui svarbi ne tik patalpų kokybė, bet ir aplinka, ar žmonės turi priežasčių čia atvykti, susitikti ir sugrįžti“, – sako „Omberg Group“ komercijos direktorė.
Per vasarą kompleksą pasirinko ir reklamos gamybos įmonė „Admen“, automobilių prekių parduotuvė „Automeniu“, maisto gamybos ir aptarnavimo įmonė „Kitchen Obsession“, tatuiruočių studija „Studio 47“, apsaugos sprendimų įmonė „Neto Baltic“, rėminimo studija „Artmenai“, kompiuterių ir jų detalių parduotuvė „Pcplace“, fejerverkų parduotuvė „Bombikė“.
Taikos verslo parke dar galima rinktis skirtingo dydžio, prekybos, elektroninės komercijos, paslaugų, interjero, logistikos ir kitoms veikloms pritaikomas patalpas. Daugiau informacijos – taikosversloparkas.lt.
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