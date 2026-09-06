Danės skvere bus draudžiamas elektrinių paspirtukų eismas

Kaip pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė, toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti skvere vaikštančius pėsčiuosius. Pabrėžiama, kad žmonių su negalia vėžimėliams draudimas negalios – jie nėra priskiriami elektrinėms mikrojudumo priemonėms.
Paaugliai ir vaikai skriejo dideliu greičiu.
Savivaldybės teigimu, tai, kad eismo pokyčiai šiame skvere yra būtini, paaiškėjo rugpjūčio viduryje pareigūnų surengtas specialus reidas.
„Jo metu užfiksuota nemažai pavojingo elgesio: paaugliai ir vaikai skriejo dideliu greičiu, manevravo tarp žmonių ir darė pavojingus triukus. Policija nustatė penkis KET pažeidimus – keturi vaikai be teisių važinėjosi neapdraustais bei techniškai nepatikrintais elektriniais mopedais, o dar vienas jaunesnis nei 16 metų paauglys skriejo elektriniu paspirtuku, nors nebuvo išklausęs saugumo kursų“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Netrukus skvere atsiras mikrojudumo priemonių eismą draudžiantys kelio ženklai, naujos tvarkos laikymąsi prižiūrės policijos pareigūnai.
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