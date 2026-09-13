 Įkliuvo neblaivūs vairuotojai

Įkliuvo neblaivūs vairuotojai

2026-09-13 11:02
Klaudija Audickaitė

Policijos pareigūnams teko fiksuoti ir neblaivius vairuotojus. Vienam jų nustatytas daugiau nei 2 prom. neblaivumas po avarijos, kitam – taip pat daugiau nei 2 prom.

Britas prekiauja tabletėmis, padedančiomis nepripūsti į alkotesterį
Britas prekiauja tabletėmis, padedančiomis nepripūsti į alkotesterį / Shutterstock nuotr.

Rugsėjo 12 d. apie 22.30 val. Klaipėdos rajone, Vėžaičių miestelyje, 2007 m. gimęs vyras, vairuodamas automobilį „Volkswagen“, kliudė stovintį kitą automobilį ir iš įvykio vietos pasišalino.

Kaip įtariama, po eismo įvykio vyras vartojo alkoholį. Jam nustatytas 2,48 prom. neblaivumas. Vyras buvo uždarytas į areštinę.

Dar vienas neblaivus vairuotojas sustabdytas rugsėjo 12 d. apie 12.55 val. Kretingos rajone, Juodupėnų kaime. Sustabdžius automobilį „Fiat“, jo 1995 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 2,23 prom. neblaivumas. Vyrui įteiktas šaukimas.

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