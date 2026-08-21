 Policijos reidas Klaipėdoje: per vieną vakarą – 27 pažeidimai

Policijos reidas Klaipėdoje: per vieną vakarą – 27 pažeidimai

2026-08-21 14:38
Brigita Juodelytė

Klaipėdos policijos pareigūnai ketvirtadienio vakarą surengė patikrinimą uostamiesčio viešosiose erdvėse. Jo metu užfiksuoti 27 administraciniai nusižengimai – daugiausia įkliuvo Kelių eismo taisyklių nesilaikę elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai ir nepilnamečiai.

Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Tikrino viešąsias erdves

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, rugpjūčio 20 d. vakare Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai kartu su policijos rėmėjais vykdė specialią priemonę.

Pareigūnai patruliavo Danės skvere ir kitose uostamiesčio viešosiose erdvėse. Priemonės tikslas buvo užtikrinti viešąją tvarką bei dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismo saugumą.

Per vakarą iš viso užfiksuoti 27 administraciniai nusižengimai.

Įkliuvo nepilnamečiai

Daugiausia nustatyta Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Vienas elektrinės transporto priemonės vairuotojas buvo užfiksuotas vairuojantis neturėdamas tam teisės.

Dar aštuoni nepilnamečiai elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis važiavo būdami jaunesni nei 16 metų.

Septyni elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai nedėvėjo saugos šalmų. Tarp jų buvo trys jaunesni nei 16 metų nepilnamečiai.

Fiksavo ir tabako bei alkoholio pažeidimus

Pareigūnams teko fiksuoti ne tik KET pažeidimus.

Nustatyti aštuoni nepilnamečių padaryti pažeidimai, susiję su tabako gaminių turėjimo ar vartojimo ribojimų nesilaikymu. Už juos atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnyje.

Taip pat užfiksuotas vienas nepilnamečio pažeidimas, susijęs su alkoholinių gėrimų vartojimu ar turėjimu. Atsakomybė už tokį pažeidimą numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 485 straipsnio 1 dalyje.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
policija
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