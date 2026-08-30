Remontuos magistralinį kelią A1 šalia Klaipėdos: perspėja dėl spūsčių

Įmonė „Via Lietuva“ pranešė, kad pagaliau remonto sulauks magistralės į Kauną ruožas ties tiltu per Miniją.
„Via Lietuva“ Komunikacijos skyriaus projektų vadovas Vytenis Radžiūnas patikslino, kad remontuojama bus Vilniaus kryptimi besidriekianti greitkelio dalis.
„Šiemet statybos darbai bus vykdomi tik valstybinės reikšmės kelio ruože nuo 290,9 km, tiltas per Miniją, iki 297,668 km, o likusioje remontuotino ruožo dalyje darbai šiais metais nėra numatyti“, – aiškino V. Radžiūnas.
Kadangi vairuotojai mato jau šiuo metu dirbančius kelininkus Klaipėdos kryptimi, kilo klausimų, ar strigs eismas magistralėje prasidėjus mokslo metams.
Tiek į darbo vietas, tiek į mokslo įstaigas kiekvieną rytą magistrale į uostamiestį juda didelis automobilių srautas.
V. Radžiūnas aiškino, kad kelininkai priešingoje eismo juostoje ruošiasi eismo perorganizavimui.
„Dabar tame ruože vyksta pasiruošimas darbams – valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti bendrovė „Kelių priežiūra“ tvarkys kelkraščius, reikės atlikti kitus eismo perorganizavimo darbus – ženklinimą ir kita“, – tikino V. Radžiūnas.
Kelininkai ruošia eismo juostų išskirstymą toje dalyje, kur remontas nevyks.
„Kadangi remonto metu bus užtikrinta „3+1“ eismo tvarka ir toje kelio dalyje, kurioje nevyks darbai, bus organizuojamas eismas dviem eismo juostomis viena kryptimi ir viena juosta kita kryptimi, turi būti atlikti tiek kelkraščio paruošimo, tiek ženklinimo bei kiti darbai“, – paaiškino „Via Lietuva“ atstovas.
Šiuo metu yra derinamas darbų aprašas ir eismo organizavimo schemos.
Fizinius darbus preliminariai planuojama pradėti rugsėjo viduryje.
Magistralės remonto darbus atliks įmonė „YIT“, jų vertė – daugiau kaip 12,7 mln. eurų be PVM.
„Šalia Klaipėdos A1 kelyje tik šis vienas kelio ruožas bus remontuojamas. Vasarą vyko remontai šiuose ruožuose, bet jau darbai baigti“, – priminė V. Radžiūnas.
Magistralėje buvo remontuojamas ruožas nuo 300,005 iki 300,866 km bei magistralės dalis nuo nuo 305,636 iki 306,13 km.
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