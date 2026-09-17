Šiaurinėje Klaipėdos dalyje – pokyčiai

Asfaltuojamas beveik dviejų kilometrų ilgio ruožas link Klaipėdos ligoninės – nuo Panevėžio gatvės iki maždaug 100 metrų prieš sankryžą su Klaipėdos gatve.
Asfaltavimo metu eismas bus ribojamas viena juosta. Darbus planuojama baigti iki rugsėjo 22 dienos, tačiau galutinis terminas priklausys nuo oro sąlygų.
Kartu šioje miesto dalyje tęsiami ir kiti darbai. Ruošiantis artėjančiam Liepojos g., Prano Lideikio g., Herkaus Manto g. ir Šiaurės pr. sankryžos asfaltavimui, Šiaurės prospekte baigiami įrengti gatvės bortai, įrengiama nauja perėja ir skiriamoji salelė ties perkelta Liepojos stotele.
Taip pat įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai.
„Vykdomus pokyčius mieste jau spėjo pastebėti kiekvienas klaipėdietis. Ne išimtis ir šiaurinė miesto dalis. Čia taip pat bus patogiau ir saugiau važiuoti bei vaikščioti. Kartu su atnaujinamomis gatvėmis ir sankryža tvarkome takus, perėjas, viešąją erdvę, o netrukus dar ir pasodinsime medžių bei krūmų. Kitaip tariant, ne tik remontuojame gatves, bet po truputį keičiame visą aplinką. O kad gyventojai nepatirtų nepatogumų ir gatvėse nesusidarytų kamšatys, asfaltavimo darbus vykdysime naktimis. Šią praktiką taikome jau ne viename objekte ir matome, kad tai labai pasiteisina“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Spalio pradžioje Šiaurės prospekte prasidės ir aplinkos tvarkymo darbai – iki lapkričio pabaigos čia planuojama pasodinti beveik 500 medžių ir krūmų.
Apželdinimo darbus atliks įmonė „Megaplantas“. Sutarties vertė – 229 tūkst. eurų.
Prospekte bus sodinami skirtingų rūšių medžiai ir krūmai. Skiriamojoje juostoje numatyta sodinti žemaūgius, kompaktiškomis lajomis lapuočius medžius, o abipus prospekto – vidutinio ir didesnio dydžio medžius bei krūmus.
Bus pasodinti šermukšniai, maumedžiai, beržai, klevai, liepos, pušys, lazdynai, gudobelės ir kiti augalai.
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