Spūstyse – pavojingi manevrai

Vairuotojams į darbą tenka vykti anksčiau, tačiau net ir tai ne visada padeda išvengti spūsčių.
Ypač sudėtinga situacija susidaro rytinio piko metu – nuo 7.45 iki 8.30 val.
Klaipėdiečiai šiuo metu keliuose susiduria ne tik su lėtai judančiais automobilių srautais, bet ir su vairuotojų elgesiu, kuris automobilių eilėse tampa vis agresyvesnis.
Spūstyse matyti, kaip vieni vairuotojai įžūliai bando užlįsti prieš kitus automobilius, persirikiuoja paskutinę akimirką, o kai kuriais atvejais kerta ištisines eismo juostas.
Tokie manevrai ne tik dar labiau trikdo ir taip lėtai judantį eismą, bet ir verčia kitus vairuotojus staigiai stabdyti ar keisti važiavimo kryptį.
Situaciją dar labiau apsunkina mieste vykstantys kelių remonto darbai.
Susiaurėjus važiuojamosioms kelio dalims automobilių srautai tampa dar lėtesni, o spūstys – ilgesnės.
Tarp opiausių eismo vietų Klaipėdoje rytais išlieka Jakų žiedinės sankryžos prieigos, Baltijos prospektas, Liepų g., Šilutės pl. ir Taikos prospektas.
Tačiau didėjant automobilių srautams ir ilgėjant laukimo laikui, dalis vairuotojų, regis, pamiršta, kad kelyje svarbiausia ne keliomis minutėmis anksčiau nuvykti į darbą, o saugiai pasiekti kelionės tikslą.
Už pavojingą vairavimą atsakomybę numato Administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnis, pagal kurį už pavojingą Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą, kai sukeliama pavojinga situacija ir kiti eismo dalyviai priverčiami staigiai keisti greitį, kryptį ar imtis kitų veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti, vairuotojui gali būti skiriama 170–230 eurų bauda.
Pagal šį straipsnį tokia pati atsakomybė taikoma ir vairuotojui, kuris, pažeisdamas KET, įvažiuoja į priešpriešinio eismo juostą ir dėl to sukelia pavojingą situaciją.
Už chuliganišką vairavimą pagal kodekso 420 straipsnį vairuotojui gresia 450–550 eurų, o tokį pat pažeidimą padarius pakartotinai – 550–800 eurų bauda.
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