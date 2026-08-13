Danės skvere – susitikimai su kūrėjais

Renginys rugpjūčio 13 ir 14 dienomis prie kavinės „Ateik ateik upė“ abu vakarus prasidės 21 val. Anot organizatorių, dėmesys bus skiriamas lietuvių kūrėjams.
„Nuo įkvepiančių istorijų iki praktinių įžvalgų. Pokalbiai su kūrėjais, reklamos profesionalais ir videografais. „Skrynai“, kaip ir kasmet, atvers duris į kūrybos užkulisius ir leis į procesą pažvelgti kitomis akimis“, – skelbė organizatoriai.
Tad šiandien, ketvirtadienį, 21 val. vyks reklaminių vaizdo įrašų peržiūra ir pokalbiai su jų kūrėjais.
O penktadienį toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku žiūrovai bus kviečiami pasižiūrėti muzikinius vaizdo įrašus ir pasiklausyti pokalbio su jų kūrėjais.
„Žiūrėsime, klausysime ir kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka už kadro: industrijos subtilybes, kūrybinius sprendimus, mažas paslaptėles ir didelius pasirinkimus, kurie formuoja galutinį rezultatą“, – teigė organizatoriai.
Renginys startavo rugpjūčio 12-ąją, tądien buvo rodomi trumpametražiai filmai.
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