 Darbėnuose – kermošius ir žydų atminties ženklai

Darbėnuose – kermošius ir žydų atminties ženklai

2025-09-16 15:30
Asta Aleksėjūnaitė

Darbėnų miestelio turgaus aikštėje aplinkinių kaimų bendruomenės rinkosi į kermošiaus šventę. Trečius metus organizuojama šventė sulaukė gausaus būrio rudens gėrybių ragautojų.

Muzika: į Darbėnuose vykusį kermošių susirinko visos seniūnijos bendruomenės. Gyveno: Darbėnuose prieš karą gyveno 550 žydų, tad vietiniai siekia įamžinti jų atminimą – miestelyje pastatyta simbolinė obelis, o buvusios sinagogos vietoje pastatytas ženklas ir atminimo lenta, skirta Izraelio vėliavos bei valiutos pavadinimo autoriui. Įamžino: paskutiniam Darbėnų rabinui I. Veisbordui atminti miestelio grindinyje įmūrytas atminimo ženklas Vaišės: kaimynai kaimynus vaišino pyragais, gira ir obuolių kompotu. Šokiai: darbėniškiai šeštadieniais ir sekmadieniais važiuoja į turgų, o šokiams jie paskyrė praėjusį saulėtą ketvirtadienį.

Subūrė bendruomenes

„Saulėtas ir šurmulingas kermošius „Derliaus sugrįžtuvės“ sulaukė gausaus dalyvių būrio. Labai džiaugiamės, kad šventė pavyko“, – pasakojo Kretingos rajono Darbėnų miestelio seniūnas Alvydas Poškys.

Idėja rengti rudeninę šventę kilo Kretingos kultūros centro Darbėnų skyriaus Kultūrinės veiklos organizatoriui Artūrui Juškai.

„Tai nauja šventė, bet tikiuosi, kad ji taps tradicine. Būna Kretingoje Derliaus šventė, tad pagalvojome, kodėl gi ir mes negalėtume surengti savo kermošiaus šventės. Norėjome šiai šventei suburti visas Darbėnų seniūnijos bendruomenes ir Kultūros centro skyrius, veikiančius seniūnijoje“, – pasakojo Darbėnų seniūnas A. Poškys.

Miestelio turgaus aikštėje netrūko linksmybių – skambėjo muzika, sukosi šokėjai, šmaikštavo gaspadoriai, viliojo gardžios vaišės, o prekybininkų mugėje puikavosi įvairiausios gėrybės.

„Iniciatyvių tėvų asociacijos nariai labai gražiai ir skoningai papuošė sceną, gamino dekoracijas. Prie šventės prisidėjo Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų, Grūšlaukės, Laukžemės, Lazdininkų, Senosios Įpilties ir Šukės skyriai bei Darbėnų seniūnijos darbuotojai“, – teigė Darbėnų seniūnas.

Vaišės: kaimynai kaimynus vaišino pyragais, gira ir obuolių kompotu.
Vaišės: kaimynai kaimynus vaišino pyragais, gira ir obuolių kompotu. / Darbėnų bendruomenės, D. Šypalio nuotr.

Kaimynai vaišino kaimynus

A. Poškys prisiminė, kad vietiniai klausinėjo šventės rengėjų, kodėl šventinis kermošius rengtas būtent ketvirtadienį.

„O todėl, kad Darbėnuose turgus vyksta ketvirtadieniais. Šeštadienį ir sekmadienį prekybininkai išvyksta į kitus turgus. Jei rengtumėme šventę šeštadienį, prekeivių nebeturėtume. O kaip turgus be prekybininkų? Turėtume tik vienus šokėjus ir valgytojus“, – juokėsi A. Poškys.

Darbėnų seniūnija šventės dalyvius vaišino koše.

Kultūros centro skyrių darbuotojai kermošiaus lankytojus vaišino čia pat ant ugnies išvirtu kompotu. Šventės metu buvo ragaujami obuolių ir uogų pyragai.

„Tai buvo jauki ir bendruomeniška šventė. Grūšlaukės bendruomenė pagamino giros, kuri buvo labai skani“, – tvirtino A. Poškys.

Šokiai: darbėniškiai šeštadieniais ir sekmadieniais važiuoja į turgų, o šokiams jie paskyrė praėjusį saulėtą ketvirtadienį.
Šokiai: darbėniškiai šeštadieniais ir sekmadieniais važiuoja į turgų, o šokiams jie paskyrė praėjusį saulėtą ketvirtadienį. / Darbėnų bendruomenės, D. Šypalio nuotr.

Trečioji grindinio trinkelė

Dar prieš kermošiaus šventę darbėniškai rinkosi į kitą prasmingą renginį.

„L. Donskio premijos laureatė, Darbėnų gimnazijos mokytoja Edita Gliožerienė domisi Darbėnų žydų istorija. Jos iniciatyva buvo atidengta trečioji grindinio trinkelė, skirta žydų atminimui. Visame pasaulyje tokiomis atminimo trinkelėmis pažymima žydų atmintis. Jau šimtas tūkstančių yra tokių atminimo vietų. Buvo atidengta atminimo trinkelė, skirta paskutiniam Darbėnų rabinui Iseriui Veisbordui“, – teigė Darbėnų seniūnas A. Poškys.

Buvusios miestelio sinagogos vietoje pastatytas ženklas ir atminimo lenta, skirta verslininkui, Izraelio vėliavos bei valiutos pavadinimo autoriui Dovydui Volfsonui, kuris gimė Darbėnuose.

Įamžino: paskutiniam Darbėnų rabinui I. Veisbordui atminti miestelio grindinyje įmūrytas atminimo ženklas
Įamžino: paskutiniam Darbėnų rabinui I. Veisbordui atminti miestelio grindinyje įmūrytas atminimo ženklas / Darbėnų bendruomenės, D. Šypalio nuotr.

Darbėnuose – apstu žydų atminimui skirtų ženklų.

Miestelio centre buvo atidengta metalinė obelis.

Ji simbolizuoja visuose pasaulio žemynuose gyvenančius žmones, kurių šaknys yra Darbėnuose.

Gyveno: Darbėnuose prieš karą gyveno 550 žydų, tad vietiniai siekia įamžinti jų atminimą – miestelyje pastatyta simbolinė obelis, o buvusios sinagogos vietoje pastatytas ženklas ir atminimo lenta, skirta Izraelio vėliavos bei valiutos pavadinimo autoriui.
Gyveno: Darbėnuose prieš karą gyveno 550 žydų, tad vietiniai siekia įamžinti jų atminimą – miestelyje pastatyta simbolinė obelis, o buvusios sinagogos vietoje pastatytas ženklas ir atminimo lenta, skirta Izraelio vėliavos bei valiutos pavadinimo autoriui. / Darbėnų bendruomenės, D. Šypalio nuotr.
Šiame straipsnyje:
Darbėnų miestelis
kermošiaus šventė
Derliaus sugrįžtuvės
žydų atminimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų