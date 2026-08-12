Edvinas Ringys: „Laluna“ – tokia kaip vasara!

– Jei vasara būtų daina ir grotų eteryje non stop, kokia daina tai būtų?
Vienareikšmiškai – Vaido Baumilos „Kunigunda“. Na, kaipgi be jos? Žodžius visi moka, šoka, kaip moka, o net ir pabudęs kiekvienas posmą galėtų net ir užsimerkęs padainuoti.
– Jei vasara būtų skonis, koks jis būtų?
– Braškinis, arbūzinis – patys mėgstamiausi vaisiai, kurių žiemą nerasi, o vasarą valgyk į valias. Tas skonis yra kažkas nepakartojamo...
– Kas vasarą geriau – jūra ar ežeras?
– Vienareikšmiškai – jūra. Gyvename prie jūros, jūra – tai mūsų gyvenimo dalis, kurios į nieką nekeisčiau. Bangos suteikia savito grožio, o tas ošimas – vienas malonumas ausims. O jei dar ir naktiniai griaustiniai prie jūros – pasaka!
– Koks vasaros garsas tau gražiausias?
– Čiulbantys paukščiai, bundančios gamtos garsai. Supranti, kad atsikėlus ryte jau bus šviesu, šilta ir jauku.
– Koks vasaros kvapas tau skaniausias?
– Nupjautos žolės kvapas. Tai tikra vaikystė, kai gali lakstyti basomis kojomis per pievą, šlapią žolę, šėlti ir mintimis sugrįžti į gražiausią metą.
– Jei vasarą galėtum valgyti tik vieną patiekalą ar užkandį, kas tai būtų?
– Ar galėčiau išsirinkti vieną? Labai sunkiai. Šaltibarščiai, braškės su pienu, daugybė vaisių, daržovių ir šviežiai kepta mėsytė... bet pasirinksiu trintas braškes su pienu. Tai ne tik labai skanu, bet ir puikiai tinka karštomis vasaros dienomis, nes yra gaivus ir lengvas užkandis.
– Jei galėtum išmokti naują veiklą vasarą, kas tai būtų?
– Kadangi esu aktyvus žmogus, vasarą norėčiau išmokti plaukti banglente. Man atrodo, kad tai ne tik smagi, bet ir iššūkių kupina veikla. Banglenčių sportas reikalauja kantrybės, pusiausvyros ir drąsos, todėl būtų įdomu save išbandyti.
– Kas patinka labiau – saulėtekiai ar saulėlydžiai?
– Man labiau patinka saulėlydžiai, nes jie sukuria labai jaukią ir ramią atmosferą. Vakare dangus nusidažo įvairiomis spalvomis – oranžine, rausva – ir tai atrodo įspūdingai. Jie man leidžia sustoti ir pasigrožėti akimirka.
– Koks keisčiausias dalykas, kurį esi daręs vasarą?
– Maudynės jūroje su antrąja puse. Viskas įvyko spontaniškai ir greitai. Tai buvo momentas po gero lietaus ar prieš prasidedant lietui, todėl vanduo buvo labai labai šiltas, žmonių beveik nebuvo. Toks spontaniškas ir greitas išsimaudymas buvo vienas geriausių vasaros sprendimų.
– Kas tau yra tobula vasaros diena?
– Tobula vasaros diena man prasidėtų saulėtu ir šiltu rytu. Tokia diena būtų praleista draugų apsuptyje, gamtoje, prie vandens telkinio. Labai patinka aktyvios veiklos, pavyzdžiui, važinėjimas dviračiu, maudynės ar tinklinis. Vakare būtų smagu kepti maistą lauke, klausytis muzikos ir stebėti saulėlydį. Svarbiausia, kad tą dieną būtų daug gero laiko, nuotaikos, emocijų ir nereikėtų niekur skubėti.
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