Filmų peržiūros – ir piliavietėje

Žvejų rūmų direktorė Kristina Jakštė sakė, kad praėjusį ketvirtadienį Bandužių kvartale vyko paskutinio šįmet daugiabučių namų kiemuose rodomo filmo „La la land“ peržiūra.
O liepos 9-ąją 21.30 val. jau piliavietėje bus rodomas Roberto Kuliūno režisuotas filmas „Nuodas“. Jame pagrindinius vaidmenis atlieka žinomi Lietuvos kino aktoriai – Jurgita Jurkutė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.
„Peržiūros vyks piliavietės aikštelėje, toje pačioje vietoje, kaip ir pernai, nieko naujo nebus. Scenoje bus baltas ekranas, pastatysime kažkiek suolų, bet kviečiame žmones ateiti su savo kėdutėmis. Pernai ta praktika labai pasitvirtino, žmonės atsinešdavo ir kėdutes, o kai kurie – pledukus“, – teigė K. Jakštė.
Anot pašnekovės, piliavietėje galbūt bus prekiaujama karšta kava, ledais ir kitais užkandžiais.
Karolio Kaupinio režisuotas filmas „Badautojų namelis“ piliavietėje bus rodomas liepos 16 d. 21.30 val., jame vaidina aktorė Ineta Stasiulytė.
Kitas filmas planuojamas liepos 30 d. 21.30 val. – tada bus rodomas Vytauto Adomaičio filmas „Kai nesitiki“, vaidina Valentinas Krulikovskis ir Inga Jankauskaitė.
Dar vienas filmas numatomas rugpjūčio 19 d. 21.30 val. – Mariaus Rimkaus „Šeima į gamtą“. Vaidmenis atlieka I. Stasiulytė, Timūras Augucevičius, Goda Problema, Justas Pečeliūnas.
Esant prastiems orams, bus svarstoma apie datos pakeitimą.
„Vieną filmą esame atšaukę, kitą perkėlėme. Spręsime pagal situaciją ir orų prognozes“, – kalbėjo K. Jakštė.
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