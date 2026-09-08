Iš fotografijų žvelgia senosios Klaipėdos veidai

Sulaukė susidomėjimo
Tai pirmoji personalinė paroda, kurioje pristatomi 1925–1939 metais sukurti L. Balko darbai.
Penktadienio popietę į muziejaus parodų salę susirinko būrys žmonių. Atėjusieji į renginį kalbėjo lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis.
Parodos kuratorė Klaipėdos universiteto profesorė dr. Ruth Leiserowitz pristatė svečius – įdomaus likimo fotografo L. Balk anūkus Martin Balk ir Carolyn Ferguson bei jų vaikus.
Klausydami lietuviškai kalbėjusių sveikintojų jie neslėpė nuostabos – turbūt mūsų kalba jiems skambėjo egzotiškai.
C. Ferguson sunkiai tvardė ašaras pasakodama, ką buvo išgirdusi iš savo mamos apie pasitraukimą iš hitlerininkų okupuoto Klaipėdos krašto.
Vienas parodos eksponatų – vaikaičių išsaugotas L. Balko laikrodis.
Fotografijų paieška – nelengva
Iš senų nuotraukų į parodos lankytojus žvelgia daugybė Klaipėdos žydų ir ne tik jų. Jei nuotraukos galėtų prabilti, paliudytų šiurpius fotografijose užfiksuotų žmonių likimus.
Surinkti daugiau nei tris dešimtis šio fotografo nuotraukų nebuvo lengva. L. Balkas vėl atrastas fotografijos paveldo tyrinėtojo brito Richardo Schofieldo.
Dalį fotografijų pavyko gauti iš Izraelyje gyvenančių buvusių klaipėdiečių palikuonių, kai kurias turėjo fotografo artimieji.
Nors paroda bus eksponuojama muziejuje neilgai, apie būtent šioje senamiesčio dalyje gyvenusius žydus klaipėdiečiams ir miesto svečiams primins ypatinga technika atliktas pano, pritvirtintas Didžiosios Vandens ir Aukštosios gatvių kampe ant Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro pastato sienos.
Tai yra padidinta L. Balko nuotrauka, kurioje prie savo darbovietės iškabos užfiksuota Klaipėdoje gyvenusi Ella Puhn.
Įamžino įvairius žmones
L. Balkas buvo kilęs iš Tauragės, tačiau daugiau nei 20 metų gyveno Anglijoje.
1925–1939 metais Klaipėdoje jis fotografavo įvairiausius žmones – moksleivius, studentus, skautus, karius ir šeimas. Tarp svarbių jo klientų buvo ir miesto žydų organizacijos.
Fotografas dažnai įamžindavo ir savo paties šeimą. Jo nuotraukose atsiskleidžia įvairialypis uostamiesčio gyventojų kasdienybės paveikslas.
Klaipėdoje fotografas greitai įsitvirtino ir tapo sėkmingu savo srities profesionalu.
Tačiau jo gyvenimas uostamiestyje netikėtai nutrūko. L. Balkas mirė 1939 metų kovo 17 dieną – likus vos šešioms dienoms iki nacionalsocialistų įvykdytos Klaipėdos krašto aneksijos.
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