Klaipėda pradeda nepasiekiamumo eksperimentą: kiek valandų pasaulis išgyvens be mūsų?

17 praleistų skambučių. 8 neatsakytos žinutės. 20+ neperskaitytų laiškų. Ir pasaulis vis dar sukasi.
Gyvename laikais, kai būti nuolat pasiekiamiems tapo beveik savaime suprantama. Telefoną tikriname vos atsikėlę, laukdami kavos, per pietus, tarp susitikimų ir paskutinėmis minutėmis prieš miegą. Net ilsėdamiesi dažnai liekame prisijungę prie darbų, žinučių ir visko, kas, atrodo, negali palaukti.
Taip prasideda Klaipėdos baseino kampanija ir nepasiekiamumo eksperimentas „Pasaulis išgyvens. Skirk laiko sau.“
Klaipėda pradeda skaičiuoti
Eksperimento principas paprastas: telefonas lieka persirengimo spintelėje, o artimiausios trys valandos ar daugiau skiriamos sau – plaukimui, sportui, pirtims, poilsiui ar laikui su šeima.
Tačiau vieno žmogaus trys valandos – tik pradžia.
Klaipėdos baseinas skaičiuos bendrą laiką, kurį prie judėjimo prisijungę žmonės praleis nepasiekiami. Kiekviena valanda taps bendro Klaipėdos rezultato dalimi. Kuo daugiau žmonių prisijungs, tuo ilgiau pasaulis turės apsieiti be Klaipėdos.
Esame įpratę, kad sportas skatina siekti daugiau – greičiau plaukti, daugiau pakelti, nubėgti toliau, pagerinti asmeninį rezultatą.
Šįkart Klaipėdos baseinas siūlo siekti visai kitokio rekordo – nepasiekiamumo.
Tris valandas niekam nieko neįrodinėti, nieko nevytis ir nebūti ten, kur mūsų tuo metu nori kiti.
Vietoje to – plaukti. Sportuoti. Eiti į pirtį. Sustoti. Pabūti su šeima. Ar tiesiog su savimi.
Ir savo laiką pridėti prie bendro Klaipėdos rezultato.
Nes galbūt šiandien tikroji prabanga nėra būti visur. Tikroji prabanga – kartais nebūti niekur kitur, išskyrus ten, kur esi.
Eksperimentas, kuris gali tapti nauju įpročiu
Kartu su kampanijos pradžia Klaipėdos baseinas pristato ir naujas 12 mėnesių narystes, kurios kviečia laiką sau paversti ne vienkartiniu pažadu, o reguliariu įpročiu.
45 Eur per mėnesį kainuojanti narystė skirta lankytis darbo dienomis nuo 6 iki 16 val., o 55 Eur per mėnesį – darbo dienomis nuo 6 iki 22 val. Savaitgaliais su abiem narystėmis lankytis galima bet kuriuo metu.
Į narystę įskaičiuotas lankymasis baseine, pirčių zonoje ir sporto salėje, taip pat 5 pakvietimai bei 5 „Roll Shaper“ masažai. Narystes galima įsigyti internetu arba Klaipėdos baseino registratūroje. Jų kiekis ribotas.
Tačiau šį sezoną Klaipėdos baseinas siūlo pradėti ne nuo narystės.
O nuo klausimo: kiek pasaulis išgyvens be tavęs?
Palik telefoną spintelėje. Nerk į vandenį. Skirk tris valandas sau.
O išėjęs pamatysi, kiek skambučių, žinučių ir laiškų tavęs laukė.
Ir, svarbiausia, kad pasaulis per tą laiką nesustojo.
Trys tavo valandos taps bendro Klaipėdos eksperimento dalimi. O po savaitės, mėnesio ar viso sezono pamatysime, kiek laiko pasaulis iš tiesų sugebėjo išgyventi be mūsų.
PASAULIS IŠGYVENS. SKIRK LAIKO SAU.
Naujausi komentarai