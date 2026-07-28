Klaipėda švenčia ne tik savo gimtadienį

Klaipėda visada buvo miestas, kuriame susitinka skirtingi keliai – jūra ir sausuma, istorija ir šiandiena, tradicijos ir naujos idėjos. Todėl ir miesto gimtadienis nėra vien koncertas ar renginių programa. Tai kvietimas bent trumpam sulėtinti tempą, pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis, užsukti į piliavietę, susitikti pažįstamus Teatro aikštėje ir iš naujo pajusti, kodėl šis miestas daugeliui yra toks svarbus.
Šventės dieną ypatingas dėmesys bus skiriamas miesto istorijai. Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui bus perduota 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilė – vieno svarbiausių Lietuvos istorijos dokumentų kopija. Piliavietėje istorija atgis per riterių kovas, senąsias tradicijas, kuršių kultūrą ir edukacines veiklas, kviesdama ne tik stebėti, bet ir pačiam tapti šios istorijos dalimi.
Ne mažiau svarbi miesto gimtadienio dalis – pagarba žmonėms. Teatro aikštėje bus pagerbti tie, kurių darbai ir kūryba prisideda prie Klaipėdos augimo bei kultūrinio gyvenimo. Ši tradicija primena, kad miestą kuria ne vien pastatai ar gatvės. Jį kuria žmonės – jų idėjos, bendruomeniškumas ir kasdieniai darbai.
Vakare Teatro aikštė prisipildys muzikos. Ingaja, Paulina Paukštaitytė ir DJ Tomas Boo dovanos koncertą, kuris taps bendru miesto gimtadienio akcentu ir pakvies įvairių kartų klaipėdiečius bei miesto svečius švęsti kartu.
Klaipėdos gimtadienis – tai ne vienos dienos renginys. Tai priminimas, kad miesto stiprybė slypi jo istorijoje, žmonėse ir gebėjime išlikti atviram, gyvam bei nuolat kuriančiam naujus pasakojimus. Rugpjūčio 1-ąją kiekvienas kviečiamas tapti šios istorijos dalimi – kartu švęsti miestą, kuris jau 774 metus įkvepia sugrįžti.
RENGINIŲ PROGRAMA
Rugpjūčio 1 d.
Klaipėdos piliavietėje
12 val. Iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakėlimo ceremonija
12.30 val. Povilo Dirgėlos marinistinės tapybos darbų parodos „Su gimtadieniu, Klaipėda!“ atidarymas (Pilies bokšte)
12–17 val. Istorinė edukacinė programa, riterių kovos, šaudymas iš lanko, viduramžių šokiai, pažintis su kuršių gyvenimo būdu
Dalyvaus DJ UraganiuS ir Virgina Asnauskienė
Teatro aikštėje
17 val. Klaipėdos kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija
19 val. Koncertas Klaipėdai su Ingaja, Paulina Paukštaityte, DJ Tomu Boo
Visi renginiai nemokami.
Naujausi komentarai