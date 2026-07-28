 Klaipėda švenčia ne tik savo gimtadienį

Klaipėda švenčia ne tik savo gimtadienį

2026-07-28 10:41
Pranešimas spaudai

Kartą per metus Klaipėda sustoja ne tam, kad skaičiuotų metus. Ji sustoja tam, kad prisimintų, kas ją daro ypatingą. Rugpjūčio 1-ąją uostamiestis minės 774-ąjį gimtadienį, tačiau ši šventė – ne apie skaičių. Ji apie miestą, kurio istorija vis dar rašoma kiekvieną dieną.

<span>Klaipėda švenčia ne tik savo gimtadienį</span>
Klaipėda švenčia ne tik savo gimtadienį / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Klaipėda visada buvo miestas, kuriame susitinka skirtingi keliai – jūra ir sausuma, istorija ir šiandiena, tradicijos ir naujos idėjos. Todėl ir miesto gimtadienis nėra vien koncertas ar renginių programa. Tai kvietimas bent trumpam sulėtinti tempą, pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis, užsukti į piliavietę, susitikti pažįstamus Teatro aikštėje ir iš naujo pajusti, kodėl šis miestas daugeliui yra toks svarbus.

Šventės dieną ypatingas dėmesys bus skiriamas miesto istorijai. Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui bus perduota 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilė – vieno svarbiausių Lietuvos istorijos dokumentų kopija. Piliavietėje istorija atgis per riterių kovas, senąsias tradicijas, kuršių kultūrą ir edukacines veiklas, kviesdama ne tik stebėti, bet ir pačiam tapti šios istorijos dalimi.

Ne mažiau svarbi miesto gimtadienio dalis – pagarba žmonėms. Teatro aikštėje bus pagerbti tie, kurių darbai ir kūryba prisideda prie Klaipėdos augimo bei kultūrinio gyvenimo. Ši tradicija primena, kad miestą kuria ne vien pastatai ar gatvės. Jį kuria žmonės – jų idėjos, bendruomeniškumas ir kasdieniai darbai.

Vakare Teatro aikštė prisipildys muzikos. Ingaja, Paulina Paukštaitytė ir DJ Tomas Boo dovanos koncertą, kuris taps bendru miesto gimtadienio akcentu ir pakvies įvairių kartų klaipėdiečius bei miesto svečius švęsti kartu.

Klaipėdos gimtadienis – tai ne vienos dienos renginys. Tai priminimas, kad miesto stiprybė slypi jo istorijoje, žmonėse ir gebėjime išlikti atviram, gyvam bei nuolat kuriančiam naujus pasakojimus. Rugpjūčio 1-ąją kiekvienas kviečiamas tapti šios istorijos dalimi – kartu švęsti miestą, kuris jau 774 metus įkvepia sugrįžti.

RENGINIŲ PROGRAMA

Rugpjūčio 1 d.

Klaipėdos piliavietėje

12 val. Iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakėlimo ceremonija 

12.30 val. Povilo Dirgėlos marinistinės tapybos darbų parodos „Su gimtadieniu, Klaipėda!“ atidarymas (Pilies bokšte) 

12–17 val. Istorinė edukacinė programa, riterių kovos, šaudymas iš lanko, viduramžių šokiai, pažintis su kuršių gyvenimo būdu 

Dalyvaus DJ UraganiuS ir Virgina Asnauskienė

Teatro aikštėje

17 val. Klaipėdos kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija 

19 val. Koncertas Klaipėdai su Ingaja, Paulina Paukštaityte, DJ Tomu Boo

Visi renginiai nemokami.

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