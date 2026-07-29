Klaipėda šventė it kine

Eisenoje – visas miestas
Šių metų Jūros šventės programoje buvo numatyta daugybė renginių, tad veiklų ir pramogų galima buvo rasti bet kokiam skoniui.
Šiemet miestą suvienijo kino idėja, o šio filmo herojais tapo patys žmonės, dalyvavę šventėje ir kūrę nuotaiką.
Organizatorių sugalvota tematika taip patiko miestiečiams, kad penktadienį vykusioje didžiojoje eisenoje susirinko mažiausiai 7 tūkst. dalyvių iš Klaipėdos įmonių, įstaigų, meno ansamblių ir sveikino švenčiantį uostamiestį.
Eisenos priekyje startą šventinei kelionei per uostamiestį davė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda.
Lietuvos vadovas prisipažino, kad Jūros šventės eisenoje jis dalyvavo pirmą kartą.
„Jūra man – ypatingas laisvės pojūtis. Aš niekur kitur taip gerai nesijaučiu, kaip prie jūros. Gali medituoti, gali plaukti, gali degintis saulėje, bet visada jauti ypatingą jūros trauką. Manau, kad Klaipėdoje gyvenantys žmonės yra šiek tiek kitokie nei visoje Lietuvoje. Dabar visa Lietuva čia, prie jūros. Klaipėdos kerams atsispirti niekas negali“, – pripažino G. Nausėda.
A. Vaitkus didžiavosi savo miesto žmonėmis.
„Džiaugiuosi Jūros švente, kuri švenčiama devynis dešimtmečius. Tai nėra tik renginys. Jūros šventė yra Klaipėdos išskirtinumas. Noriu visiems palinkėti nuostabiausių akimirkų, neišdildomų įspūdžių“, – linkėjo meras A. Vaitkus.
Klausiamas, koks filmo žanras geriausiai tiktų apibūdinti uostamiestį, A. Vaitkus patikino, kad tai būtų veiksmo filmas.
Pasirodė robotas ir piratai
Jūros šventės eisena – ne tik spalvingas reginys, bet ir išskirtinis miesto bendruomeniškumo simbolis, suburiantis įvairias organizacijas, įstaigas ir bendruomenes bendram tikslui – kartu kurti šventinę nuotaiką ir reprezentuoti Klaipėdą.
Eisenos dalyviams fantazijos netrūko, visi skirtingai interpretavo šių metų šūkį „Kaip kine“.
„Didžiojo ekrano verti projektai“ – taip savo kompaniją pristatė viena didžiausių uosto įmonių – Vakarų laivų gamykla.
Kompanijos vilkikas akį traukė ne tik dėl muzikos ir nuotaiką uždegančių šokių, bet ir dėl itin išmoningų šūkių – eisenoje dalyvavo kranų choreografai, herojai už kadro, dokų koordinatoriai, denio stilistai.
Eisenoje įspūdingai pasirodė uosto krovos kompanija „Bega“, sukūrusi judančią platformą legendinio filmo „Karibų piratai“ tematika.
Akį traukė pasaulyje garsėjančios įmonės RNDV darbuotojų pasirodymas.
Kompanija DFDS eisenai pasirinko lietuviškus akcentus, eisenos dalyviai net tik dėvėjo tautinius kostiumus, bet ir sukosi smagaus šokio ritmu. Kompanijos šūkis eisenoje – „Lietuviškas kadras“.
Saugos tarnyba „Argus“ eisenoje sužibėjo žingsniuojančiu robotu humanoidu, kuriam davė Jurgio vardą.
Jau tradiciniais Jūros šventės dalyviais tampa klubo „Seni kibirai“ nariai. Senoviniais automobiliais Jūros eisenos metu buvo vežami kapitonai ir svečiai.
Šventėje pirmą kartą viešai buvo demonstruojamas automobilių entuziasto Aido Klimantavičiaus sukurtas automobilis Dūsia 2.
Istorinių ir klasikinių automobilių ekspozicija, Antikvaro skveras, edukacijos, susitikimai su technikos paveldo entuziastais, diskusijos ir veiklos visai šeimai vyko visą savaitgalį.
Paskelbė Metų jūrininką
Šiais metais Metų jūrininko apdovanojimas įteiktas dujovežių kapitonui Rimvydui Pilitauskui.
Tai įvertinimas už profesionalumą, atsakomybę, ilgametį darbą jūroje ir atsidavimą jūrininko profesijai. Šis apdovanojimas yra ne tik asmeninis įvertinimas, bet ir visos Lietuvos jūrinės bendruomenės pripažinimas.
Šeštadienį Baltijos jūroje vyko tradicinė žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija, organizuojama Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų.
Tai viena seniausių Jūros šventės tradicijų, skirta pagerbti žuvusiuosius jūroje ir įamžinti jų indėlį Lietuvai, kaip jūrinei valstybei.
Jūrininkų atminimą pagerbė šalies prezidentas G. Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Nebuvo pamiršta ir žuvusi laivo „Linkuva“ įgula, Smiltynėje vyko jos pagerbimas prie memorialo.
Pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Prakalbink akmenį“ dedikavo Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenė.
Laivybos tradicijos
Miestas šventė ne tik krante, bet ir vandenyje. „Dangės flotilės“ laivai kvietė lankytojus Dangės upėje.
Šių metų renginys buvo dedikuotas Lietuvos jūrinio buriavimo 100-mečiui ir kvietė susiburti po skambiu šūkiu – „Kad pūstų“.
Žmonės buvo kviečiami pažinti jūrinę istoriją – išvysti tradicinius bei istorinius laivus, pajusti laivybos tradicijų dvasią ir geriau pažinti jūrinę Klaipėdos tapatybę.
Muzika – įvairiems skoniams
Penktadienio vakarą šventės dalyviai rinkosi klausytis Liepos Mondeikaitės, Atlantos ir grupės „Lemon Joy“ koncerto.
Vienu ryškiausių Jūros šventės akcentų – šeštadienio vakaro koncertas Kruizinių laivų terminale, kuriame pasirodė pasaulinio garso britų atlikėja Emeli Sande, taip pat Evgenya Redko bei Adrina.
Pagrindinė vakaro žvaigždė Emeli Sande – viena ryškiausių šiuolaikinės britų soulo ir popscenos atlikėjų, išgarsėjusi ypatingu vokalu, emocingomis dainomis ir stipria scenine energija.
Panorusius išskirtinių vaizdų iki vėlumos neįtikėtinam reginiui kvietė šokančių fontanų šou.
Po pertraukos į Jono kalnelį sugrįžo vandens ir šviesų pasirodymas, kurį miestiečiai buvo itin pamilę.
Šių metų temos „Kaip kine“ įkvėptas vandens, šviesų, muzikos ir vaizdo spektaklis kvietė pažvelgti į gyvenimą lyg į kino juostą.
Kupinas ryškių epizodų, netikėtų posūkių, meilės, juoko, tylos ir prisiminimų – gyvenimas kiekvienam dovanoja savitą scenarijų, kuriame telpa ištisi žanrai, jausmai ir istorijos.
Subūrė žanrai
Miesto šurmulyje pramogų galėjo rasti visi – įvairiose vietose vyko teatralizuoti pasirodymai, filmų demonstracijos, performansai.
Kino istorijų teatro gatvėje kiekvienas galėjo tapti aktoriumi ir net atlikti įspūdingiausius triukus, aukso raidėmis įrašytus į kino istoriją.
Žinomo filmo „Dainuojantys lietuje“ (angl. „Singing in the Rain“) veikėju kiekvienas norintis galėjo tapti Turgaus ir Tiltų gatvių sankryžoje po kabančiais skėčiais.
Komentaras
Arvydas Vaitkus
Klaipėdos meras
Jūros šventę vertinu tikrai gerai. Visų pirma todėl, kad mačiau žmones. Per visas šias dienas teko daug bendrauti, žmonės stabdė gatvėje, spaudė ranką ir nuoširdžiai jutau gerą nuotaiką mieste ir laimingus žmones. Tai ir yra didžiausias įvertinimas. Šiemet buvo labai svarbu sugrąžinti Jūros šventei jos jūrinį veidą. Buvo matyti didelis jūrinės bendruomenės įsitraukimas, daug jūrinių akcentų, o tai ir yra tai, kuo Klaipėda išsiskiria. Manau, kad istorijoje liks ir faktas, jog eisenoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Toks dėmesys mūsų miestui ir Jūros šventei yra reikšmingas įvykis. Noriu padėkoti visiems, kurie dirbo, kad ši šventė pavyktų – organizatoriams, policijos pareigūnams, ugniagesiams, medikams, komunalinių tarnybų darbuotojams, savanoriams ir visiems, kurie prisidėjo savo darbu. Ir, žinoma, klaipėdiečiams bei miesto svečiams. Juk šventę ir joje esančią nuotaiką kuria žmonės.
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