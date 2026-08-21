Klaipėdiečiai minėjo Fotografijos dieną

Subūrė bendraminčius
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (KKLJC) fotolaboratorijoje ir vėliau fotomenininko Audroniaus Žemgulio fotoateljė vykęs susitikimas subūrė fotografus, jaunimą bei šiam menui neabejingus klaipėdiečius.
Renginį organizavo Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys fotografijos mokytojas Gediminas Juška.
„Vertinu tokius atvirus pokalbius, naujas technologijas, istorijas apie senas fotografijas ir, žinoma, galimybę pabūti kartu su bendraminčiais“, – atviravo G. Juška.
Nuotraukos įamžina
Susitikime dalyviai turėjo galimybę išbandyti naujausius „Fujifilm“ fotoaparatus, pasidalyti patirtimi.
Vėliau renginys persikėlė į senamiestį – A. Žemgulio fotoateljė dalyviai susipažino su senosiomis fotografijos technologijomis ir tuo, kaip nuotrauka atsirasdavo dar gerokai anksčiau, iki skaitmeninių fotoaparatų bei išmaniųjų telefonų.
Taip vienoje popietėje susitiko dvi skirtingos fotografijos epochos – šiuolaikinės technologijos ir senosios fotografijos tradicijos.
Šiandien fotografuoti gali kiekvienas, tačiau renginio dalyviai priminė, kad gera fotografija vis dar prasideda ne nuo fotoaparato, o nuo gebėjimo pastebėti.
Tai, ką padarome, gali išlikti ilgam.
Ši diena buvo svarbi ir artėjant naujam fotografijos būrelio sezonui. Jau penktąjį sezoną KKLJC pradėsiantis būrelis kviečia 9–18 metų jaunimą pažinti fotografiją iš arčiau.
„Mes visi fotografiją galime suvokti skirtingai. Man asmeniškai fotografija yra mano gyvenimas. Juk mūsų visų greitai neliks – nesvarbu, kiek kam metų. Tačiau tai, ką padarome, gali išlikti ilgam – manau, kad taip ir yra su nuotraukomis, nes jos įamžina“, – mintimis dalijosi G. Juška.
Praėjo 187 metai
Fotografus su švente pasveikinti atvyko ir KKLJC direktorius Ramūnas Kaubrys.
„Man labai patinka, kai mūsų centrą vis atranda nauji žmonės – smagu, kad esame kartu ir švenčiame šią dieną. Graikų kalba „photos“ reiškia šviesą, o „graphis“ – teptuką. Vadinasi, jūs tarsi šviesos teptuku matote pasaulį kitaip. Jūsų dėka mes visi galime tą pasaulį pamatyti vis kitaip ir kitaip“, – sakė R. Kaubrys.
Pasaulinė fotografijos diena minima rugpjūčio 19-ąją. 1839 m. rugpjūčio 19 d. Prancūzijos vyriausybė paskelbė apie pirmojo praktinio fotografijos būdo – dagerotipijos išradimą, kuris laikomas Pasaulinės fotografijos dienos pagrindu.
Pažymėtina, kad nuo šios Pasaulinės fotografijos dienos iki dabar praėjo 187 metai.
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