Klaipėdoje – naujos tradicijos ir atradimai

Nusidrieks šventinė eisena
Pirmą kartą Klaipėdoje vyksiantis „Oktoberfestas“ šiandien prasidės 12 val. muge prie Turgaus aikštės. Ji veiks iki pat vakaro – 23 val. Mugė veiks ir šeštadienį tuo pačiu laiku.
Anot Žvejų rūmų direktorės Kristinos Jakštės, 18 val. visi norintieji bus kviečiami pasigrožėti eisena „Oktoberfest Klaipėda“, kuri prasidės nuo Teatro aikštės ir judės link Turgaus aikštės.
„Bus žirgais traukiamas vežimas, kuriame bus alaus statinės. Į eiseną kviečiamos prisijungti vokiečių bendrijos, įmonės, pavieniai žmonės, kartu eis ir nuotaiką kels Klaipėdos džiazo orkestras. Taip pat planuoja būti kojūkininkai. Į eiseną gali prisijungti kiekvienas žiūrovas“, – sakė K. Jakštė ir pridūrė, kad po eisenos veiksmas persikels į palapinę, kuri bus pastatyta Turgaus ir Tiltų gatvėje.
18 val. vyks ir „Oktoberfest Klaipėda“ šventinės palapinės atidarymas. 18.30 val. vyks eisenos dalyvių sutikimas ir simbolinis pirmosios statinės atkimšimas „O’zapft is!“.
Vaikai dekoruos meduolius
Šiandien 19 val. vyks grupės „Allegretto Band“ pasirodymas. Pasak K. Jakštės, tai grupė, kuri atstovauja vokiškai kultūrai.
„Ši grupė dalyvauja visuose „Oktoberfestuose“ visuose miestuose. Jie buvo Kaune, bus pas mus, o vėliau vyks į Vilnių. Tad jie yra tarsi renginio šaukliai“, – pasakojo K. Jakštė.
21 val. vyks vienas smagiausių šventės renginių – įspūdingiausių ūsų rinkimai. 21.20 val. klaipėdiečiai išvys dviejų dalių muzikinį pasirodymą, o po jo vyks gražiausio bavariško kostiumo rinkimai. Vakaro pabaiga numatoma apie 23 val.
Šeštadienį „Oktoberfesto“ šventė pakvies ir šeimas. Nuo 12 iki 16 val. prie Turgaus aikštės tebebus palapinė, kurioje mažieji šventės dalyviai galės glazūruoti ir dekoruoti bavariškus meduolius, pasigaminti lego antspaudą, užsiimti keramika, sukurti filmuką.
17 val. gros didžėjus, o 18 val. pasirodys kapela „Laukininkai“, vyks vedėjo Tomo Tracevskio viktorina.
19.30 val. – Deivido Norvilo koncertas, 20.30 val. – smagūs žaidimai ir prizai, 20.45 val. koncertuos grupė „Old City Band“, po jų vėl vyks smagūs užsiėmimai. Vakarą vainikuos vokiškų ir lietuviškų šlagerių diskoteka.
Kvies į pasivaikščiojimą
Taip pat šeštadienį nuo 10 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje vyks tradicinis Miesto bagažinių turgus ir sodinukų mugė.
Norinčiuosius pajusti kitokią kultūrą Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuojamo festivalio „Inkultūracija“ komanda pakvies į 16 val. vyksiančią ekskursiją „Vietinės reikšmės peripatetikai: Gintaras Grajauskas ir Rytis Zemkauskas atvirame ore“. Užsiregistravusiems bus nurodyta ekskursijos vieta.
Pasak organizatorių, anksčiau viešėdamas Klaipėdoje žurnalistas R. Zemkauskas pakvietė rašytoją G. Grajauską į savo televizijos pokalbių laidą „Pasivaikščiojimai“.
Nuo tos dienos prabėgo 13 metų, tad dabar ekskursijos-pasivaikščiojimo metu bus kalbama, kas pasikeitė ne tik G. Grajausko gyvenime, bet ir apskritai Klaipėdoje bei pasaulyje.
Dar vienas renginys numatomas Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) – čia vyks filmo „Kas pasiliks“ peržiūra. Filme bus rodoma, kaip Izraelio aktorė Hadas Kalderon keliauja į Lietuvą, norėdama geriau pažinti savo senelį Abraomą Sutzkeverį. Sekdama senelio dienoraščio pėdsakais, ji tyrinės jo ankstyvą gyvenimą Vilniuje ir išlikimą Holokausto metu.
Šeštadienį gidai pakvies į ekskursiją-galvosūkį „Dingusi karalystė“, taip pat kvies pasivaikščioti ir daugiau sužinoti apie „Mėmelio ir Klaipėdos mokyklas“, autobusu pasivažinėti ir audiogidu pasiklausyti apie „Senamiesčio gidą“, išgirsti įdomybių apie gatvės meną Klaipėdos senamiestyje. O sekmadienį Melnragėje vyks ekskursija „Melnragė: istorija, gamta ir moderni plėtra“, senamiestyje – „Klaipėdos senamiesčio paslaptys“, „Klaipėdos raštai“ ir kitos.
