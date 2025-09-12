Klaipėdoje viešės Lietuvos nacionalinis dramos teatras

J. Strømgren‘as „Ruletėje“ tyrinėja, kokias svajones ir troškimus savyje užspaudžiame, siekdami būti saugūs ir tokie kaip visi. Tarsi ruletė besisukančios scenos režisieriaus ir aktorių pateikiamos kaip situacijų komedija, kur kiekvienas personažas bando pabėgti nuo užgniaužimo, tikėdamasis patirti bent laikiną laimės jausmą. Į šį spektaklį kviečiama tiek jaunoji publika, tiek vyresnieji, žinant, kad rutina ir noras iš jos ištrūkti yra aktualus visoms amžiaus grupėms.
Spektaklyje siekiama kelti klausimą, kas mus gali paskatinti vartoti svaigalus, smurtauti, patirti lyčių painiavą ir ieškoti religinių atsakymų. Spektaklis yra ir apie pasirinkimo laisvę bei atsakomybę, apie tikrovės ir iliuzinio pasaulio vaidmenį, o galiausiai spektaklis kelia labai universalius pasvarstymus apie laikmetį, kuriame gyvename.
„Ruletės“ veiksmas vyksta mažame nereikšmingame biure, o viena mažytė klaida įsuka veikėjus į netikėčiausių įvykių karuselę. Niekas nežino, ką atneš kitas apsisukimas.
„Gyvenime imamės apskaičiuotų rizikų. Atsargieji galbūt patiria nuobodulį ar tam tikrą monotoniją, tuo tarpu drąsieji nepaiso jokių ribų. Visa laimė, kad kiekvienas galime rinktis. Tačiau kas nutinka, kai už tave rizikuoja kitas? Šiuo scenos kūriniu kartu su kūrybine grupe siekėme sukurti platų asociacijų ir interpretacijų lauką, leidžiantį į spektaklio pasakojimą žvelgti iš įvairiausių mūsų kasdienio gyvenimo aktualijų, dabartinės geopolitinės situacijos arba tiesiog eilinio vieno žmogaus gyvenimo, nepriklausomai nuo laikotarpio ar vietos“, – sakė J. Strømgren.
Spektaklio „Ruletė“ dramaturgas, režisierius, choreografas, scenografas ir muzikos parinkėjas – J. Strømgren. Vaidina aktoriai Kęstutis Cicėnas, Augustė Pociūtė, Rytis Saladžius, Rimantė Valiukaitė ir Aistė Zabotkaitė. Bilietus platina www.bilietai.lt.
