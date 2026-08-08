Klaipėdos jaunieji teatralai rodė eskizus

Festivalis šiemet vyko jau 14-ąjį kartą, rugpjūčio 5–8 dienomis. Teatralai savo eskizus pristatė Danės gatvėje esančiame teatre „Artyn“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokomajame teatre, Klaipėdos dramos teatre ir Kultūros fabrike.
Į trečiąjį eskizą, vykusį Klaipėdos dramos teatre, susirinko daugiau žiūrovų, nei tikėjosi organizatoriai, tačiau vietos nedidelėje Kamerinėje salėje užteko visiems.
Prieš prasidedant eskizui Juta Liutkevičiūtė pristatė jo kūrybinę komandą.
„Trečiojo eskizo režisierė – Agnė Matulevičiūtė. Netikėta matyti jos pavardę režisierių sąraše, nes ji yra kompozitorė, festivalio „Muzika erdvėje“ meno vadovė ir už savo muziką yra apdovanota „Sidabrine gerve“. Muzika ir performansai yra tai, kuo Agnė užsiima. Kadangi performanso menas jai pažįstamas, ji rado savų būdų sudalyvauti „Jauno teatro dienose“. Eskizo pavadinimas ne iš lengvųjų – „Su meile, Agnė, Emi, Gedas, Vaiva, Asta, Vytautė, Eva, Viktorija Gabrielė, Rūta ir Mantas“. Galime nujausti, kad tai yra kūrybinė komanda. Šiame eskize Agnė ir komanda nagrinėja romantinių santykių, o labai konkrečiai – skyrybų temą. Nes visi kūrybinėje komandoje, ko gero, turėjo ką pasakyti ta tema“, – sakė J. Liutkevičiūtė.
Scenografiją kūrė Vaiva Paulauskaitė.
„Atkreipę dėmesį į scenografiją, matysite labai daug siūlų. Scenografę Vaivą įkvėpė Fridos Kahlo paveikslas, kuriame ji tarsi žirklėmis išsikirpusi savo širdį laiko ją rankoje, o su kūnu ją jungia kraujagyslė, primenanti siūlą“, – kalbėjo J. Liutkevičiūtė.
Pasibaigus trečiajam eskizui, dalis žiūrovų ir teatralų nuskubėjo iki Kultūros fabriko, kuriame vyko ketvirtojo eskizo rodymas. Šio eskizo režisierius klaipėdiečiams pažįstamas – Naubertas Jasinskas. Jo režisuotą spektaklį „Sugrįžimas“ klaipėdiečiai gali išvysti Klaipėdos dramos teatre.
„Jaunas režisierius, jeigu neklystu, jauniausias iš pristatytųjų, bet jau spėjęs daug nuveikti. Visuose Lietuvos didžiųjų miestų teatruose yra kažką statęs, kūręs. Skirtingas medžiagas Naubertas renkasi, bet turi ir sau būdingą braižą. Tam tikra prasme, tai tęsis ir šiame pasirodyme.
Visi režisieriai man atsiuntė aprašymus, pristatymus apie eskizus, visi buvo daugiau ar mažiau lakoniški, savais žodžiais. Jaučiausi labai laisva cituoti, ką nors perfrazuoti, bet Naubertas man atsiuntė Carlo Gustavo Jungo citatą, o C. G. Jungas dar nėra tas autorius, kurį cituoju, tad perskaitysiu“, – eskizą pristatė J. Liutkevičiūtė ir nurodė, kad šio eskizo pavadinimas – „Vaikystė. Isos prisiminimai“.
Pasibaigus paskutiniam eskizui, vakaras tęsėsi – 22 val. Prasidėjo festivalio uždarymas ir vakarėlis „Amžinai jauni“ su grupe „DEBIUTAI“ bare „Herkus Kantas“.
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