 Klaipėdos koncertų salė sezoną pradeda mieste

Klaipėdos koncertų salė sezoną pradeda mieste

2026-09-13 12:28
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos koncertų salė šiandien naująjį sezoną pradeda kitaip nei įprastai – ne koncertų salėje, o pačiame miesto centre, prie „Arkos“ paminklo. Čia jau skamba muzika, susirinkusieji gali stebėti įvairius pasirodymus, o vėliau laukia diskusija apie profesionalaus meno reikšmę. Renginys vyks iki 15 val.

Šiandien prie „Arkos“ paminklo klaipėdiečius džiugina kelių valandų programa, kurioje netrūksta nei muzikos, nei veiklų vaikams, nei pokalbių apie kultūrą.

Programoje pasirodo Klaipėdos koncertų salės meno grupės, o renginio kulminacija taps diskusija „Kam reikalingas profesionalus menas?“.

Programą pradėjo Klaipėdos choro „Aukuras“ koncertas.

K. Audickaitės nuotr.

12.50 val. prie „Arkos“ skambės Klaipėdos brass kvinteto muzika, o 13.10 val. pasirodys Klaipėdos kamerinis orkestras.

Tačiau muzika čia – ne vienintelis svarbus šios dienos akcentas.

13.30 val. prasidės diskusija „Kam reikalingas profesionalus menas?“. Joje bus kalbama apie profesionalaus meno vietą šiuolaikinėje visuomenėje, kultūros reikšmę miestui ir žmogui, taip pat valstybės bei verslo atsakomybę už kultūrą.

K. Audickaitės nuotr.

Diskusijoje dalyvaus politologė Rima Urbonaitė, kultūros mecenatė, įmonės „Stemma Group“ valdybos pirmininkė Inga Gusiatina ir LR kultūros viceministras Tomas Juočys. Pokalbį moderuos žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė.

Renginys prie „Arkos“ paminklo šiandien vyks iki 15 val.

K. Audickaitės nuotr.
Šiame straipsnyje:
KKS
Klaipėdos koncertų salė
renginys
naujas sezonas
koncertas
Arkos paminklas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų