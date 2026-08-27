Klaipėdos miške vyks patirtinis žygis

Žygio metu dalyviai mokysis orientuotis miške, ieškos paslėptų taškų, tyrinės gyvūnų pėdsakus, mokysis atpažinti paukščius, medžių rūšis, gamtoje randamas gėrybes, gyvūnų kaulus bei ragus.
Renginio edukatoriai – gamtos gidė Goda Mačiūnė, ornitologė Ingrida Lagunavičienė ir biologas Domas Mačiūnas.
Renginys prasidės 17.30 val. Susitikimo vieta – prie Klaipėdos vasaros estrados.
Renginys finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.
Renginį organizuoja viešoji įstaiga „Paslaugos gamtai“.
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