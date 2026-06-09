Klaipėdos pilies džiazo festivaliui – Naujojo Orleano merės linkėjimai ir legendinis gumbo receptas

Naujasis Orleanas pasaulyje garsėja ne tik kaip džiazo lopšys. Tai miestas, kuriame šimtmečiais susitiko skirtingos tautos, kalbos, religijos ir tradicijos. Čia gimė unikali kreoliškoji kultūra, kurioje persipina prancūzų, ispanų, afrikietiškos, Karibų bei Luizianos tradicijos. Kaip ir džiazas, šis miestas tapo gyvu įrodymu, kad didžiausias grožis gimsta iš skirtingų pasaulių susitikimo.
Ir jei džiazas turi savo miestą – jis turi ir savo skonį.
Todėl festivalio metu Klaipėdoje ypatingas dėmesys bus skiriamas gumbo – vienam žinomiausių Naujojo Orleano ir Luizianos kulinarinių simbolių, dažnai vadinamam neoficialiu džiazo miesto patiekalu. Kaip ir pats džiazas, gumbo gimė iš skirtingų kultūrų susitikimo – jame susilieja istorija, bendruomenė ir improvizacija. Kiekviena šeima turi savąją šio patiekalo versiją, o kiekvienas gumbo puodas pasakoja šiek tiek kitokią Naujojo Orleano istoriją.
Prie šios iniciatyvos džiugiai prisijungė Naujojo Orleano miesto merė Helena Moreno bei miesto administracija, išreikšdami palaikymą „Naujojo Orleano savaitgalio“ idėjai. Šia proga jie su festivalio komanda pasidalijo autentišku, istoriškai miestui svarbaus restorano „Dooky Chase’s“ kreoliško gumbo receptu, įkvėptu legendinės virtuvės meistrės Leah Chase.
„Mums didelė garbė dalytis patiekalu, kuris įkūnija mūsų miesto dvasią – bendruomenišką šilumą, atsparumą ir turtingą kultūrą. Tikimės, kad šis festivalio metu pristatytas gumbo receptas suteiks klaipėdiečiams progą pajusti tikrąjį Naujojo Orleano svetingumą“, – sakė Naujojo Orleano miesto merė H. Moreno.
Ir tai – neatsitiktinis pasirinkimas. „Dooky Chase’s“ daugelį metų buvo ne tik kreoliškos virtuvės simbolis, bet ir viena svarbiausių Naujojo Orleano kultūrinio gyvenimo vietų. Čia susitikdavo menininkai, muzikantai, bendruomenių lyderiai, pilietinių teisių aktyvistai ir įvairių kultūrų žmonės, kūrę unikalų miesto veidą. Restoranas tapo erdve, kurioje susiliejo afroamerikietiškos, kreoliškos ir Luizianos tradicijos, o prie bendro stalo gimdavo idėjos, pokalbiai ir bendrystė.
Neoficialiai jis buvo laikomas viena svarbiausių pilietinių teisių judėjimo susitikimų vietų Naujajame Orleane. Būtent čia lankėsi ir pilietinių teisių judėjimo lyderis Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis kartu su kitais bendruomenių lyderiais dalyvavęs susitikimuose ir diskusijose, prisidėjusiose prie kovos už lygybę Jungtinėse Amerikos Valstijose.
L. Chase ne kartą pabrėžė, kad maistas turi galią suartinti žmones ir kurti pokytį. Viena žymiausių jos minčių: „Maistas suburia žmones. Kai žmonės susėda prie vieno stalo, jie pradeda kalbėtis. O kai pradeda kalbėtis – gali keistis pasaulis.“
Ši mintis šiandien ypač simboliškai jungia Klaipėdą ir Naująjį Orleaną.
Tačiau L. Chase palikimas peržengė restorano sienas ir tapo pasaulinės kultūros dalimi. Būtent jos gyvenimo istorija įkvėpė vieną garsiausių „Disney“ personažų – princesę Tianą iš animacinio filmo „Princesė ir varlius“.
Kaip ir tikroji L. Chase, filmo herojė Tiana yra jauna Naujojo Orleano mergina, kuri atkakliai dirba, taupo kiekvieną uždirbtą dolerį ir svajoja atidaryti savo restoraną. Kurdami filmą, „Disney“ animatoriai ir režisieriai lankėsi „Dooky Chase’s“ restorane, bendravo su L. Chase, klausėsi jos istorijų ir gilinosi į autentišką Naujojo Orleano kultūrą. Vėliau L. Chase taip pat prisidėjo prie „Disney“ leidinių ir receptų knygų, dalindamasi savo kulinariniu paveldu.
Ši istorija dar kartą primena, kad maistas gali tapti ne tik skonių, bet ir kultūrų, istorijų bei žmonių dialogu. Tad šią vasarą ragaujant gumbo Klaipėdoje bus galima prisiliesti ne tik prie Naujojo Orleano gastronomijos, bet ir prie miesto dvasios, įkvėpusios pasaulinio garso muzikantus, menininkus, kūrėjus ir svajotojus.
Kviečiame Klaipėdos restoranus ir kavines tapti šios iniciatyvos dalimi ir prisijungti prie „Naujojo Orleano savaitgalio“ festivalio metu. Pasidalinsime rekomenduotu autentišku gumbo receptu, o prisijungusius pažymėsime specialiame XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalio gastronominio džiazo žemėlapyje.
Šis žemėlapis pakvies klaipėdiečius ir miesto svečius leistis į unikalią miesto skonio kelionę, atrasti skirtingas legendinio Naujojo Orleano patiekalo interpretacijas ir patirti džiazą ne tik klausantis, bet ir ragaujant. Tai bus savotiška gastronominė improvizacija – tokia, kokia visada buvo ir yra pats džiazas.
Ši gastronominė iniciatyva – tai kvietimas į gyvą kultūrinę ir patyriminę edukaciją, kurioje susitiks muzika, istorija, žmonės ir pasaulio skoniai. Šią vasarą Klaipėdoje džiazas skambės ne tik scenoje – jis bus juntamas ir miesto skonyje.
Festivalio vadovė Inga Grubliauskienė nuoširdžiai dėkoja Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Čikagoje Regimantui Jablonskui už nuoširdų įsitraukimą, pagalbą ir tarpininkavimą mezgant dialogą su Naujojo Orleano miesto administracija.
„Ačiū už pagalbą užmezgant šį prasmingą ryšį, kuris šią vasarą sujungs Klaipėdą ir Naująjį Orleaną per džiazą, kultūrą, svetingumą ir bendrystę. XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalis vyks 2026 m. birželio 22–28 dienomis. Čia susitiks džiazas, pasaulio kultūros, žmonės ir istorija. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir būti džiazinėje bendrystėje“, – kviečia Klaipėdos pilies džiazo festivalio prezidentė I. Grubliauskienė.
Restoranus ir kavines, norinčius tapti šios iniciatyvos dalimi ir prisijungti prie „Naujojo Orleano savaitgalio“, kviečiame registruotis el. paštu: [email protected].
Leah Chase kreoliškasis gumbo receptas
- 4 nuvalyti kietakriaučiai krabai;
- 225 g. kreoliškos aštrios dešros, supjaustytos nedideliais gabalėliais;
- 225 g. rūkytos dešros, supjaustytos nedideliais gabalėliais;
- 225 g. troškinimui skirtos veršienos mėsos be kaulų;
- 225 g. vištų skrandukų;
- 1/2 puodelio augalinio aliejaus;
- 4 valgomieji šaukštai miltų;
- 1 puodelis smulkintų svogūnų;
- 4 litrai vandens;
- 6 vištų sparneliai, perpjauti pusiau;
- 225 g. vištų kaklų, nuodintų ir supjaustytų;
- 225 g. rūkyto kumpio, supjaustyto kubeliais;
- 225 g. krevečių, nuluptų ir išvalytų;
- 1 valgomasis šaukštas paprikos miltelių;
- 1 arbatinis šaukštelis druskos;
- 3 skiltelės česnako, smulkiai sukapotos;
- 1/4 puodelio smulkintų petražolių;
- 1 arbatinis šaukštelis malto čiobrelio;
- 1 valgomasis šaukštas „file powder“ miltelių, europietiškas atitikmuo – malti čiobreliai ir lauro lapai.
Gaminimo eiga
- Į maždaug šešių litrų puodą sudėkite krabus, abi dešras, veršieną ir vištų skrandukus. Kaitinkite ant vidutinės ugnies.
- Uždenkite puodą ir troškinkite apie 30 minučių jų pačių išsiskyrusiose sultyse. Stebėkite, kad niekas neprisviltų.
- Atskiroje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir suberkite miltus. Nuolat maišydami gaminkite padažo pagrindą, kol jis taps labai tamsiai rudas.
- Sumažinkite ugnį, suberkite svogūnus ir lėtai kepkite, kol jie suminkštės.
- Svogūnų ir padažo mišinį supilkite į didįjį puodą su mėsa. Pamažu pilkite vandenį, nuolat maišydami.
- Užvirinkite.
- Sudėkite vištų sparnelius, vištų kaklus, rūkytą kumpį, krevetes, papriką, druską, česnaką, petražoles ir čiobrelius.
- Virkite ant silpnos ugnies apie 30 minučių.
- Nukelkite nuo ugnies ir įmaišykite „file powder“ miltelius.
- Patiekite su virtais ryžiais.
Šis ingredientų kiekis skirtas 8–10 porcijoms.
Skanaus!
Festivalį finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos uostas.
Daugiau informacijos: www.jazz.lt.
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