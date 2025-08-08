 „Klaipėdos Skrynai“ – penktąjį kartą Klaipėdos širdyje, rugpjūčio 13–15 dienomis

„Klaipėdos Skrynai“ – penktąjį kartą Klaipėdos širdyje, rugpjūčio 13–15 dienomis

2025-08-08 16:28 diena.lt inf.

Sparčiai augantis ir susidomėjimą turintis festivalis šiemet ruošia dar geresnę programą ir tikisi didesnio lankytojų skaičiaus. „Klaipėdos Skrynai“ žada tris turiningus vasaros vakarus po atviru dangumi visiems – nuo kino mylėtojo iki turinio kūrėjo.

Klaipėdos Skrynai Klaipėdos Skrynai Klaipėdos Skrynai Klaipėdos Skrynai Klaipėdos Skrynai Klaipėdos Skrynai Klaipėdos Skrynai

Klaipėdiečius bei Klaipėdos svečius džiugins didžiuliame ekrane rodomi lietuvių kūrybos filmai, besisukančios skirtingų laikotarpių reklamos bei muzikiniai klipai, kurie kartais peržiūrimi net po kelis milijonus kartų. Žiūrovai turės galimybę pažvelgti į audiovizualinį turinį kitomis akimis. Išgirsti tai, kas daugeliui nepasiekiama, o svarbiausia – be jokių industrijos paslapčių.

Festivalis džiugina ir svečių gausa. Ant scenos pasirodys įvairūs Lietuvos prodiuseriai, režisieriai, operatoriai, tokie kaip Romas Zabarauskas, Veronika Tamulionytė, Ingaja, Tomas Jašinskas, Kristina Petrauskė ir kiti industrijos atstovai, kurie savo patirtimi atvirai pasidalins su visais festivalio lankytojais. Kylantys iššūkiai, pergalės ir pralaimėjimai, asmeninės patirtys bei tai, kas lieka užkulisiuose. Organizatoriai neabejoja, kad „Klaipėdos Skrynai“ daug daugiau nei nuolat besisukantys klipai ekrane. Tai festivalis, kuriame susipina niekur negirdėtos istorijos, įkvepiančios įžvalgos ir bendrystę stiprinantis bendruomeniškumo jausmas.

Klaipėdos Skrynai
Klaipėdos Skrynai / Organizatorių nuotr.

Klaipėdos Skrynų kūrėjas Sergej Bezuglov dalijasi: „Skrynai gimė iš noro parodyti, kiek daug vertės slypi mūsų vietinėje kūryboje. Šis festivalis – tai kvietimas pažvelgti giliau, atsisėsti ne tik prieš ekraną, bet ir šalia tų, kurie jį kuria.“

„Šiemet siekiame pasiūlyti dar įvairesnę ir kokybiškesnę programą, kuri suburs įvairaus skonio auditoriją – nuo kino entuziastų iki inovatyvių turinio kūrėjų. Tai yra mūsų indėlis į Klaipėdos kultūrinį gyvenimą ir bendruomenės stiprinimą“, – pasakojo DAR Marketino bendraįkūrėja Deimantė Mašurinaitė.

Klaipėdos Skrynai
Klaipėdos Skrynai / Organizatorių nuotr.

Organizatoriai kviečia visus, net ir tuos, kurie kino, reklamos ir muzikos pasauliu žavisi kiek mažiau. „Klaipėdos Skrynai“ pabandys parodyti kaip pažvelgti giliau. Pateikti turinį kitu kampu. Parodyti dalelę to, ko nemato kiti. Rugpjūčio 13 – 15 dienomis, Danės skvere, šalia „Ateik Ateik Upė“ kavinės, nuo 21 valandos, laukiami tie, kuriems įdomu, kas slepiasi šiapus ir anapus ekranų.

Renginys nemokamas. Visi festivalio svečiai ir platesnė informacija pasiekiama festivalio socialiniuose tinkluose „Facebook“ (Klaipėdos Skrynai), „Instagram“ (@klaipedos_skrynai) ir interneto svetainėje: https://skrynai.subkinas.com/.

Klaipėdos Skrynai
Klaipėdos Skrynai / Organizatorių nuotr.
Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos Skrynai
festivalis
programa
lankytojai
po atviru dangumi
renginys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų