Kurhauze – nemokamas koncertas „Ne paskutinis žodis“

Ansamblis yra tarptautinio mėgėjų vokalinių ansamblių festivalio-konkurso „Dainų sodai“ laureatas, pelnęs V. Jonuškaitės-Zaunienės vardo premiją. Respublikinis konkursas „Kur aukštas klevas“ Linkuvoje 2022 m. „Kvintai“ atnešė Geriausio ansamblio titulą, o 2024 m. – antros vietos laimėjimą. Festivalyje-konkurse „Skrendanti muzikos paukštė 2022“ (Leliūnai, Anykščių r.) kolektyvas iškovojo pirmą vietą, o respublikiniame a cappella dainavimo konkurse „Dainuoju širdimi“ 2024 m. Šakiuose – taip pat pirmą vietą.
„Kvinta“ išsiskiria tuo, kad beveik visas dainas atlieka a cappella – be instrumentinio pritarimo, išgaudama spalvingą, darnų ir jausmingą skambesį vien balsais. Ansamblio repertuarą sudaro lietuvių liaudies dainos, populiarioji, klasikinė ir džiazo muzika, kurią atlikėjos pateikia savaip – šiuolaikiškai, subtiliai ir su nuoširdžiu muzikiniu džiaugsmu. „Kvinta“ – tai darnus akordas, kuriame dera profesionalumas, kūrybiškumas ir meilė muzikai.
Koncerte „Ne paskutinis žodis“ a cappella skambėsiantys penki balsai leis pasinerti į jausmingą pasaulį. Programoje – „Polonezas“, „Vilčių vaivorykštė“, temperamentinga „Habanera“ ir kiti kūriniai apie meilę, gyvenimo džiaugsmą ir tuos mažus stebuklus, kuriuos kasdien pamirštame pastebėti.
Nemokamas koncertas vyks sausio 10 d., šeštadienį, 16 val., Palangos kurhauzo koncertų salėje.
