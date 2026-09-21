Kuršių mariose – neeilinis vaizdas: kapitonus sukvietė ypatingas koncertas

Šiemet tradicinis festivalis Neringos gyventojus ir svečius džiugino du kartus – gegužę, atidarant laivybos ir buriavimo sezoną, bei rugsėjį, sezoną uždarant. Renginio prodiuseris Edmundas Jakilaitis sako, kad atsitiktinai kilusi idėja virsta gražia Lietuvos laivų ir burlaivių bendruomenės tradicija.
„Prieš keletą metų per koncertą prie scenos pasiklausyti muzikos atplaukė du laiveliai. Pagalvojome – kodėl gi kitą kartą nepakvietus daugiau žmonių pasiklausyti koncerto iš laivų? Pakvietėme bendruomenę ir idėja pasiteisino – šiandien samplaukoje turime triženklį skaičių laivų ir burlaivių“, – pasakoja E. Jakilaitis.
Iš Šilutės, Rusnės, Drevernos, Kintų, Svencelės, Nidos ir Klaipėdos atplaukusios laivų įgulos apdovanotos ne tik vaizdingu koncertu, bet ir „Švyturys Nealkoholinis“ bei „InRento“ dovanomis.
„Neringa neatsiejama nuo vandens, laivybos ir buriavimo, todėl labai simboliška, kad būtent čia susiformavo tradicija, į Kuršių marias suburianti laivus, jų kapitonus ir įgulas iš viso pamario. Džiugu matyti, kad „Sveika, Neringa!“ ir laivų samplauka kasmet auga, o sezono atidarymas pavasarį ir jo uždarymas rudenį tampa laukiamais susitikimais tiek mariose, tiek krante. Svarbu ir tai, kad festivalis kasmet primena apie atsakingą santykį su mus supančia gamta, jos pažinimą ir saugojimą“, – sako Neringos meras Darius Jasaitis.
Nors festivalio kulminacija – koncertas ir samplauka, dieną taip pat netrūko veiklų. Šį kartą, minint Miškininko dieną, ypatingas dėmesys skirtas miškams, jų apsaugai ir gyventojų švietimui. Valstybinių miškų urėdija (VMU), bendradarbiaudama su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, kvietė nemokamai išbandyti miško terapiją, per ekskursijas susipažinti su ypatinga pusiasalio gamta, prisidėti prie gamtotvarkos darbų ir dalyvauti diskusijose. VMU specialistai daug dėmesio skiria edukacijai ir bendravimui su gyventojais, tad visą dieną jie atsakinėjo į klausimus ir pasakojo apie kasdienį darbą, miškų priežiūrą bei jų išsaugojimą.
„Kuršių nerija – išskirtinė vieta, kur miškas, jūra ir marios kuria jautrią ekosistemą. Džiugu, kad Miškininko dieną Juodkrantėje žmonės galėjo patirti ne tik marių teikiamus įspūdžius, bet ir geriau pažinti mišką – jo vertybes, kartu su specialistais pasivaikščioti po nerijos gamtos kampelius, išbandyti miško terapiją ir suprasti, kodėl šio unikalaus krašto apsauga svarbi mums visiems“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Kitąmet taip pat planuojama atidaryti ir uždaryti laivybos sezoną, organizuojant laivų samplauką ir festivalį „Sveika, Neringa!“.
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