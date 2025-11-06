KVMT choras kviečia kartu leistis į išskirtinę muzikinę kelionę

Skambiai pradėjęs rudens sezoną su chormeisterio Kęstučio Jakeliūno paruošta ir diriguota programa „Dainos mėlio laiptais“, KVMT choras tęsia savo muzikinę kelionę. Šįkart klausytojai kviečiami į koncertą, kuriame išsiskleis Lietuvos ir pasaulio kompozitorių kūryba. Vyr. chormeisterio Vladimiro Konstantinovo sudarytoje programoje skambės: M. K. Čiurlionio „Sanctus“, J. Kačinsko „Missa brevis“, S. Šimkaus „Nakties tylumoje“, V. Miškinio „Gloria Patri“ ir „Cantate Domino“, A. Pärto „Da pacem Domine“, D. Zakaro „In Monte Oliveti“, M. Palkevičiūtės „Vilnija“, V. Augustino „Kur“, „Cantemus“ ir „Du dob dob“, V. Konstantinovo „Tau tėvynės dangus“.
Koncertas vyks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pirmojo aukšto fojė – išskirtinėje erdvėje, kur artumas tarp atlikėjų ir klausytojų kuria ypatingą ryšį. „Dainuojantis ruduo“ kviečia ne tik pajusti chorinės muzikos galią, bet ir pasimėgauti ta ypatinga akimirka, kai balsai ir rudens magija susilieja į vieną. Ateikite ir išgirskite, kaip dainuoja ruduo!
